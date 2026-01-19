Espana agencias

El Eurogrupo elige al croata Boris Vujčić para suceder a De Guindos en el BCE

Bruselas, 19 ene (EFECOM).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) eligieron este lunes al croata Boris Vujčić, actual gobernador del banco central de su país, como nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución del español Luis de Guindos a partir del 1 de junio de este año, según han confirmado a EFE fuentes comunitarias

Boris Vujčić (Zagreb, 1964), economista y profesor universitario, cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito del los bancos centrales que comenzó en el año 1996 como jefe del departamento de investigación del Banco de Croacia y que dio un paso más en el año 2000 cuando fue nombrado vicegobernador de la entidad.

Doce años más tarde, en 2012, subió al máximo peldaño del Banco de Croacia como gobernador, cargo que ocupa en la actualidad. Era, por tanto, el director del banco central nacional cuando su país asumió el euro como moneda propia el 1 de enero de 2023. EFECOM

