El consejero andaluz de Sanidad advierte de que la cifra fallecidos puede elevarse

Madrid, 19 ene (EFE).- El consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, ha asegurado esta noche que los servicios de emergencia están trabajando en la zona donde han descarrilado dos trenes de alta velocidad y ha advertido de que la situación es "muy grave" y la cifra de fallecidos, que hasta ahora se sitúa en 21, puede seguir elevándose.

Sanz, que ha dicho que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se está dirigiendo a la zona, ha afirmado no obstante que prefiere mantener la prudencia, pero también ha incidido en que la situación tiende a que las cifras de fallecidos sigan elevándose y que la evolución siga siendo desfavorable.

En estos momentos, según ha comentado, los servicios de emergencia están trabajando para excarcelar a las personas que siguen atrapadas en los vagones de los trenes que han descarrilado.

Algunos de esos vagones han caído en un terraplén pegado a la vía, y el consejero ha aventurado que se trata de una situación "muy complicada".

Los equipos ya han alcanzado el tercer vagón y en ese punto puede haber un número indeterminado de víctimas, que puede ser elevada, aunque todavía hay que mantener -ha proseguido- la prudencia necesaria.

"No descartamos que esto pueda seguir, lamentablemente, con una situación todavía mucho más compleja con mayor número de víctimas fallecidas y un número destacado de heridos graves", ha lamentado el consejero, que ha señalado que los heridos están en seis centros. Tenemos en observación 73 adultos, ha precisado.

Por eso ha pedido a las personas que tengan pensado acudir urgencias que lo hagan si es de gravedad porque ahora están volcados con los heridos, especialmente los más graves.

Las primeras llamadas del siniestro se registraron a las 19:50 horas en el teléfono 112 y en ellas se alertaba del vuelco de un tren en colisión con otro convoy, con personas heridas y atrapadas.

El equipo médico de Adamuz fue el primero en llegar a la zona para atender a los heridos y después se han ido sumando diferentes unidades del 061 y desde la red de centros de transfusión se está redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén principalmente, y hay un puesto médico avanzado en el edificio técnico de Adif, donde también esta Cruz Roja, grupos de psicologos y demás sanitarios.

El consejero ha querido agradecer a todas las administraciones, que desde el primer minuto hayan estado coordinadas y que el presidente andaluz haya estado en contacto con el ministro Óscar Puente. EFE