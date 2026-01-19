Espana agencias

El comercio mundial se frenará en 2026 por impacto de aranceles, según Crédito y Caución

Guardar

Madrid, 19 ene (EFECOM).- El comercio mundial tendrá un crecimiento nulo durante el año 2026, lo que supone una "fuerte desaceleración" respecto al ejercicio anterior, debido principalmente al impacto de los aranceles establecidos por Estados Unidos, según un informe de Crédito y Caución.

"El impacto de la guerra comercial será especialmente significativo en el comercio global, que se estancará en 2026 después de crecer un 3,5 % el pasado año", indica la aseguradora de crédito en un comunicado remitido este lunes, en el que remarca que "no volverá a registrar valores positivos hasta 2027, cuando se espera un crecimiento cercano al 2 %".

En la zona del euro se prevé un repunte cercano a la media mundial, mientras que África "crecerá gracias a la integración comercial y las inversiones en infraestructuras".

"Con la aplicación de los nuevos aranceles, las compañías acabarán repercutiendo el coste de los mismos a sus clientes, tanto empresas como consumidores, lo que se traduce en una subida de precios y por tanto una limitación en la demanda de sus productos", señalan las mismas fuentes.

Además, la incertidumbre en torno a la política de Estados Unidos aún es elevada, lo que provocará retrasos en la inversión empresarial y en el gasto de los consumidores, además de un aumento del ahorro al percibirse un mayor riesgo sobre los ingresos.

El comercio global también va a sufrir las consecuencias de la anticipación de compras que se produjo en 2025 para evitar las nuevas tasas arancelarias. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El grupo ferroviario de Italia, principal propietario de Iryo, ofrece su apoyo a España

Infobae

Detienen en Málaga a una madre cuyo bebé de 4 meses dio positivo en cannabis

Infobae

La previsión de lluvia amenaza con dificultar los trabajos de rescate en Adamuz (Córdoba)

Infobae

Llega a España una nueva borrasca de alto impacto, Ingrid, con oleaje, lluvia y nevadas

Infobae

El volumen de operaciones con Bizum creció un 53 % en 2025 y se situó en 67.751 millones

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hijo desheredado por su

Un hijo desheredado por su padre por falta de relación consigue recibir la legítima: no se pudo demostrar que la distancia entre ambos fuese su culpa

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Rodalies, en directo: Adif mantiene suspendida la circulación en toda Cataluña

El sindicato de maquinistas Semaf convoca una huelga general tras los accidentes en Adamuz y Gelida

España participa en la misión militar “más visible” de la OTAN en 2026: 10.000 militares de 11 países distintos forman ‘Steadfast Dart 26’

Adif elimina el límite de velocidad en un tramo de la línea de tren Madrid-Barcelona tras reducir a 160 km/h por la presencia de baches en las vías

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 21 enero

El Supremo reconoce como fija a una profesora tras más de una década de contratos temporales con la Administración Pública

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 21 de enero

Precio del aceite de oliva en España este miércoles 21 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 21 de enero

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco