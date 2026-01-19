El comercio mundial se frenará en 2026 por impacto de aranceles, según Crédito y Caución

Madrid, 19 ene (EFECOM).- El comercio mundial tendrá un crecimiento nulo durante el año 2026, lo que supone una "fuerte desaceleración" respecto al ejercicio anterior, debido principalmente al impacto de los aranceles establecidos por Estados Unidos, según un informe de Crédito y Caución.

"El impacto de la guerra comercial será especialmente significativo en el comercio global, que se estancará en 2026 después de crecer un 3,5 % el pasado año", indica la aseguradora de crédito en un comunicado remitido este lunes, en el que remarca que "no volverá a registrar valores positivos hasta 2027, cuando se espera un crecimiento cercano al 2 %".

En la zona del euro se prevé un repunte cercano a la media mundial, mientras que África "crecerá gracias a la integración comercial y las inversiones en infraestructuras".

"Con la aplicación de los nuevos aranceles, las compañías acabarán repercutiendo el coste de los mismos a sus clientes, tanto empresas como consumidores, lo que se traduce en una subida de precios y por tanto una limitación en la demanda de sus productos", señalan las mismas fuentes.

Además, la incertidumbre en torno a la política de Estados Unidos aún es elevada, lo que provocará retrasos en la inversión empresarial y en el gasto de los consumidores, además de un aumento del ahorro al percibirse un mayor riesgo sobre los ingresos.

El comercio global también va a sufrir las consecuencias de la anticipación de compras que se produjo en 2025 para evitar las nuevas tasas arancelarias. EFECOM