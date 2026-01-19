El Cisne ficha al colombiano Santiago Bedoya

Pontevedra, 19 ene (EFE).- El internacional colombiano Santiago Bedoya es el primer refuerzo invernal del Cisne, al que llega procedente del Melilla Balonmano, con el que marcado 90 goles en los 15 partidos que disputó esta temporada en Primera Nacional (6 de media por encuentro).

El lateral izquierdo llega al equipo de Marcos Otero para reforzar la primera línea, debilitada por la lesión de Víctor Fernández y las salidas del brasileño Guilherme Linhares y el esloveno Marko Ribic.

El Cisne retomó este pasado la División de Honor Plata con una dura derrota en la pista del OAR Coruña. Su próximo partido será el sábado contra el Proin Sevilla, líder de la categoría. EFE

