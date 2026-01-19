El buque 'Furor' se despliega en África y el Golfo de Guinea para una operación de vigilancia y seguridad marítima

El buque de acción marítima (BAM) 'Furor' inicia este lunes su despliegue en la costa occidental de África y el Golfo de Guinea para participar en una operación de la Unión Europea (UE) orientada a incrementar la vigilancia y seguridad marítima, mejorar el conocimiento del entorno y fomentar la cooperación con los países ribereños de la región.

El comandante del 'Furor', el capitán de corbeta Ángel García, ha explicado que el buque se suma a la misión, denominada 'Presencias Marítimas Coordinadas en el Golfo de Guinea', "tras un exigente período de preparación y certificación" desarrollado durante el último año y medio, "una tarea exigente que se ve recompensada con la oportunidad de representar a España en una región estratégica", según ha informado la Armada en un comunicado.

La dotación del buque está compuesta por 50 hombres y mujeres, pero se ve reforzada durante el despliegue hasta alcanzar un total de 78 personas a bordo.

Durante el despliegue, que se extenderá durante el primer semestre de 2026, el 'Furor' realizará actividades de presencia naval, patrullas de vigilancia marítima y operaciones coordinadas tanto con buques de países de la UE como con marinas de Estados ribereños.

COOPERACIÓN MILITAR

Uno de los pilares fundamentales del despliegue es la cooperación militar con los países de la región, orientada a reforzar sus capacidades en el ámbito de la seguridad marítima. Durante las escalas en puerto, el buque llevará a cabo actividades de formación y adiestramiento en áreas de interdicción marítima, buceo y respuesta ante incendios e inundaciones a bordo.

El Golfo de Guinea es un área de especial interés para la seguridad nacional y europea, afectada por la piratería, los robos a mano armada y múltiples tráficos ilícitos, y fundamental para la protección de las líneas marítimas de suministro energético y de la flota pesquera española.

"La seguridad de España comienza a muchas millas de nuestro territorio", ha explicado el capitán de corbeta García. "Lo conseguimos protegiendo las líneas de comunicación marítima que garantizan nuestros suministros energéticos y proporcionando apoyo a la flota pesquera española que faena en estas aguas", ha agregado.