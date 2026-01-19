El BCNegra se entregará a la 'Malavida' en una edición con Mick Herron y Richard Price

Barcelona, 19 ene (EFE).- El festival de novela negra de Barcelona, BCNegra, se entregará en la próxima edición, del 2 al 8 de febrero, a la 'Malavida' con las visitas de nombres propios del género, de Richard Price a Núria Cadenes o Mick Herron, que recibirá el premio Pepe Carvalho por el conjunto de su obra.

El lema del festival de este año, 'Malavida', hace referencia, ha explicado el director del BCNegra, Carlos Zanón, a "esa forma de vivir la vida transgresora y divertida" que a veces no nos permite la vida, pero sí la literatura y, en particular, el género negro.

"'Malavida', así todo junto, también nos lleva a la canción de Manu Chao que cantaba con Mano Negra ese tema a los ochenta y a la idea que lanzaba Vinicio Capossela, en su libro 'Tefteri', de que hay que vivir hasta el límite de que si nos morimos nuestro cuerpo lo haya dado todo y no se pueda aprovechar nada", ha añadido el comisario del BCNegra.

En esta edición, uno de los autores estrella será el propio ganador del Pepe Carvalho que se entrega en el marco del festival el día 5, el británico Mick Herron, autor de las novelas en las que se basa la serie 'Slow Horses', que protagoniza Gary Oldman.

El autor participará en una charla abierta al público el viernes 6 de enero en el cine Mooby Bosque, tras la que se proyectarán varios capítulos de la serie sobre un grupo de renegados del servicio de inteligencia británico MI5.

Otro nombre propio en la programación, y vinculado asimismo a otra serie de éxito, 'The Wire', como coguionista, es el autor Richard Price, quien llega además al BCNegra con nueva novela bajo el brazo tras años de silencio editorial, 'Lazaro resucitado'.

El autor, que en este nuevo trabajo vuelve a Harlem para explicar los efectos del "colapso" del barrio neoyorquino, charlará con sus seguidores el sábado 7 en el marco del festival y para abordar la premisa 'Volver a la vida siendo otro'.

También la argentina Claudia Piñeiro, autora de 'Las viudas de los jueves' y 'La muerte ajena', entre otros, protagonizará dos encuentros abiertos al público con Aroa Moreno y Ana María Villalonga para hablar de su obra y sus referencia en el género.

Dominique Manotti, entre otras reinas del género

Otra autora de peso que se pasará por el festival es la francesa Dominique Manotti, quien intercambiará impresiones con los también escritores Jon Arretxe y Miguel Ángel González, con los que comparte la querencia por el rigor histórico y las tramas en torno al poder, la justicia y las desigualdades.

En la mesa redonda 'Esto no lo leerás en tu móvil', los tres reflexionarán sobre la literatura como herramienta política y social, más allá del simple entretenimiento.

Asimismo, en el ámbito internacional destacan dos nombres propios del S.A. Cosby, considerado reformador del género en EEUU, y el también guionista de Hollywood y escritor Jordan Harper. Ambos autores, amigos en la vida real, mantendrán una charla sobre la lealtad y la amistad en un mundo marcado pro la corrupción y la fragilidad moral, ha avanzado Zanón.

Entre otros representantes de la novela negra en catalán destaca Núria Cadenes, la escritora y periodista autora de una decena de libros entre obras de no ficción, narrativa breve y novelas como 'Guillem', Premio Lletra d’Or, o 'Tiberi Cèsar', finalista de los premios Finestres y Llibreter, quien mantendrá un diálogo con Gianrico Carofiglio y Beatriz García Guirado.

De entre toda la programación destaca además el concierto inaugural del italiano Vinicio Capossela en la sala La Paloma o un taller sobre las operativas de los Mossos d'Esquadra en la que participará la división de la Policía Científica del cuerpo.

Los reyes del 'True Crime' en Youtube

Igualmente, festival abre por primera vez la puerta a los influenciadores de internet dedicados al 'True Crime', una licencia a este contenido que arrastra a miles de seguidores y que Zanón ha defendido entre bromas que quieren demostrar que en el BCNegra no son "talibanes".

La mesa 'Crímenes bajo la influencia' reunirá a Estela Naiad, José Ruiz (Triun Arts) y Martha Caballero.

En total, más de ochenta autores internacionales y más de cincuenta actividades que volverán a convertir a Barcelona en capital europea de la literatura negra, con permiso de la Semana Negra de Gijón. EFE