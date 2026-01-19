El Ayuntamiento de Huelva decreta tres días de luto oficial por las víctimas del accidente

Huelva, 19 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Huelva, con la unanimidad de todos los grupos políticos, ha decretado tres días de luto oficial por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Las banderas del edificio consistorial ondean ya a media asta y con crespón y quedan suspendidos todos los actos oficiales, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

La programación de las Fiestas de San Sebastián queda suspendida en su totalidad y el Ayuntamiento de Huelva declina acudir este año a la Feria Internacional del Turismo, Fitur que se celebra esta semana en Madrid.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha incidido en que "lo único importante ahora es acompañar a las familias en su dolor y ponernos a su disposición -ha dicho-, confiando y dejando trabajar, al mismo tiempo que reconocemos y agradecemos la labor de todos los servicios de emergencia que están volcados para aliviar en lo posible las terribles consecuencias de esta tragedia".

En este sentido, Pilar Miranda, en repuesta al interés y preocupación de la ciudadanía, ha animado a participar en la concentración silenciosa en homenaje a los afectados por el accidente ferroviario convocada para las 12 de la mañana en la Plaza de Las Monjas.

Una convocatoria para demostrar la unidad del pueblo de Huelva frente a la tragedia que estará presidida por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; la subdelegada del Gobierno, María José Rico; y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Correa.

El Ayuntamiento de Huelva ha trasladado el punto de información para familiares de afectados por el accidente a la Jefatura de Policía Local para mayor comodidad y respeto a la intimidad en estos difíciles momentos.

Allí, seguirán contando con la asistencia psicológica que está prestando Cruz Roja desde el primer momento, así como con el apoyo de la Policía Local y Protección Civil de Huelva. EFE

