El Athletic buscará su segunda victoria en Italia para seguir vivo en la Champions

Bilbao, 18 ene (EFE).- El Athletic Club buscará el miércoles, en Bérgamo frente al Atalanta, en la penúltima jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, su segunda victoria en Italia, en partido oficial, para poder seguir con opciones de alcanzar el 'playoff' de la máxima competición continental por clubes.

El equipo rojiblanco ha disputado doce partidos en campos italianos frente a ocho rivales diferentes, saldados con un balance de siete derrotas, cuatro empates y una única victoria.

Fue el 1-2 que consiguió el 16 de septiembre de 1997, en el Luigi Ferraris de Génova frente a la Sampdoria dirigida por César Luis Menotti, en la ida de la primera ronda de la Copa de la UEFA, con goles de Roberto Ríos e Iñigo Larrainzar y del francés Boghossian para los locales.

El Athletic ganó otro partido en terreno transalpino, pero ante un rival francés. En las semifinales de la edición de 1956 de la Copa Latina, torneo oficial reconocido por la UEFA que enfrentaba a los campeones de España, Francia, Portugal e Italia, el conjunto bilbaíno superó por 2-0 al Niza en la Arena Civica de Milán.

Unos días más tarde, el 3 de julio de 1956, ese mismo histórico escenario milanés albergó la final en la que el Athletic cayó por 3-1 frente al Milan en la primera de las cinco derrotas que encadenó el conjunto bilbaíno en el país transalpino (de nuevo Milan, en dos ocasiones Juventus y Parma) hasta que ganó en Génova.

Desde esa cita el equipo vasco empató en Liga de Campeones frente a Juventus y Nápoles, en ambas ocasiones a un gol, con el Torino en Liga Europa (2-2) y cayó goleado en su visita al Sassuolo (3-0) antes de su doble comparecencia la pasada temporada en el Olímpico de Roma, también en Liga Europa, para medirse al conjunto romanista.

En la primera de ellas, en la fase liga, el partido acabó en empate a un gol y en la segunda, en la ida de octavos, el Athletic perdió por un marcador de 2-1 que logró remontar en la vuelta con un 3-1 que le dio el pase a cuartos de final.

Partidos del Athletic en Italia:

Rival Fecha Estadio

Milan 3-1 03/07/1956 Arena Civica, Milán (CL)

Milan 3-1 08/12/1976 San Siro, Milán (CU)

Juventus 1-0 04/05/1977 Comunale, Turín (CU)

Juventus 5-1 26/10/1986 Comunale, Turín (CU)

Parma 4-2 06/12/1994 Ennio Tardini, Parma (CU)

Sampdoria 1-2 16/09/1997 Luigi Ferraris, Génova (CU)

Juventus 1-1 04/11/1998 Delle Alpi, Turín (LC)

Nápoles 1-1 19/08/2014 San Paolo, Nápoles (LC)

Torino 2-2 19/02/2015 Olímpico, Turín (LE)

Sassuolo 3-0 15/09/2016 Mapei Stadium, Reggio Emilia (LE)

Roma 1-1 26/09/2024 Olímpico, Roma (LE)

Roma 2-1 06/03/2025 Olímpico, Roma (LE)

- CL: Copa Latina. CU: Copa UEFA. LC: Liga de Campeones. LE: Liga Europa. EFE

