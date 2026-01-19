El Albacete-Barcelona, el martes 3 de febrero y el Betis-Atlético, el jueves 5

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- El partido Albacete-Barcelona abrirá el martes 3 de febrero, a partir de las 21.00 horas en el estadio Carlos Belmonte, los cuartos de final de la Copa del Rey, una eliminatoria que se cerrará el jueves 5 de ese mes, a la misma hora, con el enfrentamiento entre el Betis y el Atlético de Madrid en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó este lunes de las fechas y horarios de los encuentros de cuartos de final de la Copa del Rey, cuya final se disputará el próximo abril de nuevo en La Cartuja de Sevilla, tras el sorteo celebrado en Las Rozas (Madrid). Todos los cruces, a partido único, comenzarán a las nueve de la noche.

Eliminatorias de cuartos de final:

- Martes, 3 de febrero:

21.00. Albacete-Barcelona.

- Miércoles, 4 de febrero:

21.00. Alavés-Real Sociedad.

21.00. Valencia-Athletic Club.

- Jueves, 5 de febrero:

21.00. Betis-Atlético de Madrid. EFE