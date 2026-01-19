Espana agencias

El acusado de matar a su expareja y tirar su cuerpo a un pozo en Cieza (Murcia) en 2023 alega que iba borracho

Guardar

El hombre acusado de matar a su expareja sentimental y tirar su cuerpo a un pozo en septiembre de 2023 en Cieza (Murcia) ha reconocido este lunes que agredió a la mujer "con una piedra pequeña" y ha afirmado que no recuerda nada más porque se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El procesado, ayudado de un intérprete y defendido por un abogado del turno de oficio, ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y del letrado de la acusación particular en la primera sesión del juicio, que se celebra, con jurado popular, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

Según ha manifestado, él "nunca" pensó en matar a su expareja porque "la quería", pero perdió "la cabeza" al ver unas fotos y audios en el teléfono móvil de ella en los que la mujer, siempre según su relato, quedaba con otro hombre.

"Yo nunca le había pegado antes", ha dicho el varón, que en el momento de los hechos tenía impuesta la prohibición de aproximación a la víctima a menos de 300 metros porque esta lo denunció en 2019 por malos tratos cuando eran pareja sentimental.

El varón, en prisión provisional desde el 17 de septiembre de 2023, ha señalado que no recuerda si tiró el cuerpo de la mujer al pozo cuando aún estaba viva, y que tampoco es capaz de rememorar qué hizo tras matarla, ni cómo se desplazó desde Cieza a la cafetería de la estación de autobuses de Abarán, donde fue detenido.

Tampoco ha podido explicar cómo llegaron sus ropas manchadas de sangre al interior del pozo en el que fue hallado el cuerpo de la mujer, que en el momento de los hechos tenía 35 años y una hija.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Govern ve "una mayoría grande" en la UE a favor de reconocer las lenguas cooficiales

Infobae

Las fotografías poéticas del chileno Sergio Larraín llegan a Foto Colectania de Barcelona

Infobae

El buque Furor se integra en misión de la UE de vigilancia marítima en el Golfo de Guinea

Infobae

Cerdán pide aplazar su declaración ante la jueza, acusado de mentir en la Comisión Koldo

Infobae

Exjefe de Bomberos sobre Mazón a su llegada al Cecopi el 29-O: Organizó una reunión y trasladó información a medios

Exjefe de Bomberos sobre Mazón
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un agente de la Policía

Un agente de la Policía Nacional de Extranjería y Fronteras de Madrid entre los fallecidos del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz

Transparencia pide al Gobierno que facilite los criterios de reparto de publicidad institucional

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: en las próximas horas la “maquinaria pesada” empezará los trabajos para excarcelar los cuerpos atrapados

Vídeo | Las imágenes aéreas del accidente ferroviario de Adamuz: una recta con un cambio de vía, dos trenes y cientos de rescatistas

El Gobierno admitió en junio de 2025 dos incidencias en los sistemas eléctricos y de señalización en el tramo del descarrilamiento de los trenes en Adamuz

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once hoy, 19 de enero del 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del Sorteo 1 del lunes 19 de enero del 2026

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Comprobar Super Once: resultados ganadores del Sorteo 2 de este 19 enero del 2026

Super Once: resultados ganadores del Sorteo 1 HOY, 19 de enero del 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival