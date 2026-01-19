El accidente de Córdoba, el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España

Madrid, 19 ene (EFE).- El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba) este domingo, en el que al menos 39 personas han muerto y un centenar han resultado heridas, es el cuarto siniestro ferroviario más grave registrado en España.

El accidente ferroviario con más víctimas mortales en España tuvo lugar el 3 de enero de 1944 a la salida de la estación leonesa de Torre del Bierzo, cuando el correo expreso 421 de Madrid a Galicia, repleto de viajeros, chocó contra una locomotora en maniobras.

El régimen franquista silenció inicialmente el siniestro, y aunque la cifra oficial facilitada por Renfe posteriormente fue de 78 muertos y 75 heridos, se estima que hubo centenares de fallecidos, alrededor de 500, según diversas fuentes.

La segunda mayor tragedia ferroviaria en España ocurrió el 24 de julio de 2013 con el descarrilamiento en Angrois (A Coruña) de un tren de velocidad alta Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol, murieron 80 personas y resultaron heridas 143.

En julio de 1972, 79 personas perdieron la vida tras chocar el ferrobús Cádiz-Sevilla, entre las estaciones de El Cuervo y Lebrija, con un tren expreso.

Esta es la cronología de los accidentes ferroviarios más graves registrados en España.

- 3 de enero de 1944.- El correo expreso 421 de Madrid a Galicia, repleto de viajeros, choca contra una locomotora en maniobras a la salida de la estación leonesa de Torre del Bierzo. Según informó Renfe posteriormente hubo 78 muertos y 75 heridos, pero las estimaciones elevan la cifra de víctimas mortales a varios centenares, posiblemente alrededor de 500 muertos.

- 9 enero 1961.- Veinticuatro muertos y 50 heridos al chocar el expreso de Valencia contra un mercancías en Barcelona.

- 11 febrero 1965.- Treinta y cuatro muertos y 33 heridos al incendiarse tres vagones del tren correo Madrid-Barcelona, entre las estaciones de Grisén y Pinseque (Zaragoza).

- 18 diciembre 1965.- Treinta y un muertos y 47 heridos al chocar el sudexprés Irún- Lisboa contra un mixto en la estación de Villar de los Álamos (Salamanca).

- 19 diciembre 1966.- Veintiún muertos y ocho heridos al chocar un automotor contra un mercancías en Villafranca del Campo (Teruel).

- 9 agosto 1970.- Dos trenes que cubrían la línea Plentzia-Bilbao chocan frontalmente en Urduliz (Vizcaya), y como consecuencia de ello mueren 33 personas y 47 resultan heridas.

- 21 julio 1972.- 79 personas muertas (según datos oficiales del día 23 de julio) tras descarrilar el ferrobús Cádiz-Sevilla, entre las estaciones de El Cuervo y Lebrija. El accidente se produjo a causa de un choque frontal entre el ferrobús y un tren expreso.

- 28 febrero 1977.- Veintidós personas mueren y 87 resultan heridas al colisionar en Corbera de LLobregat un tren procedente de Martorell contra un automotor que había salido de Barcelona.

- 24 septiembre 1980.- Veintisiete muertos y cuarenta heridos al arrollar el tren Madrid-Valencia a un autobús de transporte regular en un paso a nivel, que tenía las barreras levantadas, de la localidad valenciana de Chirivella. Todas las víctimas mortales eran pasajeros del vehículo rodado, saliendo ilesas las que iban en el tren.

- 31 marzo 1997.- Dieciocho muertos y cien heridos, cinco de ellos muy graves, al descarrilar el Intercity ‘Miguel de Unamuno’ en Uharte-Arakil (Navarra), cuando cubría, con 248 pasajeros, la línea Barcelona-Hendaya. La causa del descarrilamiento fue la gran velocidad con la que circulaba al llegar a un cambio de agujas próximo a la estación

- 3 junio 2003.- Diecinueve muertos y 38 heridos al colisionar frontalmente, en el término municipal de Chinchilla (Albacete), un tren Talgo con 86 personas a bordo y un mercancías que circulaban por un tramo de vía única.

- 24 julio 2013.- 80 personas fallecen y 143 resultan heridas al descarrilar un tren de velocidad alta que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela. EFE