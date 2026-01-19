Espana agencias

El accidente de Adamuz activa el protocolo de actuación médico-forense y científica

Guardar

Sevilla, 19 ene (EFE).- El protocolo nacional de actuación médico-forense y de policía científica en sucesos con víctimas múltiples ha quedado activado tras el accidente de tren ocurrido anoche en el término municipal de Adamuz (Córdoba).

Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se ha activado también el Centro de Integración de Datos (CID), que tiene como función reunir y supervisar los diferentes informes de identificación de las distintas instituciones, previo a su remisión a la autoridad judicial competente.

El objetivo de este órgano es intentar facilitar información cuanto antes a las familias de las víctimas, tal y como recoge el real decreto 32/2009, de 16 de enero.

De igual modo, se ha activado el centro de asistencia a las víctimas, que se encuentra localizado en la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, donde los familiares deben acudir para recabar cualquier información, aportar datos o consultar todo aquello que puedan necesitar.

Por otra parte, la Junta de Andalucía ha activado el plan de actuación territorial médico forense del Instituto de Medicina Legal, lo que implica que los 16 médicos forenses de Córdoba, cuatro psicólogos y dos trabajadores sociales están a disposición de la autoridad judicial y de los equipos de emergencia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Infografías del lunes 19 de enero

Infobae

Maíllo destaca la solidaridad de los habitantes de Adamuz y la coordinación institucional

Infobae

La Guardia Civil habilita cinco puntos de recogida de ADN para familiares de las víctimas

Infobae

Los obispos españoles transmiten sus condolencias por el accidente de trenes en Adamuz

Infobae

El accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) suspende la agenda política de la jornada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno admitió en junio

El Gobierno admitió en junio de 2025 dos incidencias en los sistemas eléctricos y de señalización en el tramo del descarrilamiento de los trenes en Adamuz

Al menos 39 fallecidos en el descarrilamiento de trenes en Adamuz, en directo: “Debajo de este amasijo de hierros vamos a encontrar a más personas”

Los primeros agentes de la Guardia Civil que acudieron al accidente de Aldamuz se encuentran “muy afectados”: “La situación era dantesca”

Así trabaja la CIAF, el organismo que esclarecerá el accidente de Adamuz: no puede recibir instrucciones del Gobierno ni de Iryo y este es el plazo para el informe final

Rafael Moreno, alcalde de Adamuz: “Me fui para allá con mi coche y empezamos a rescatar”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 19 enero

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 19 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival