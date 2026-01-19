El accidente de Adamuz activa el protocolo de actuación médico-forense y científica

Sevilla, 19 ene (EFE).- El protocolo nacional de actuación médico-forense y de policía científica en sucesos con víctimas múltiples ha quedado activado tras el accidente de tren ocurrido anoche en el término municipal de Adamuz (Córdoba).

Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), se ha activado también el Centro de Integración de Datos (CID), que tiene como función reunir y supervisar los diferentes informes de identificación de las distintas instituciones, previo a su remisión a la autoridad judicial competente.

El objetivo de este órgano es intentar facilitar información cuanto antes a las familias de las víctimas, tal y como recoge el real decreto 32/2009, de 16 de enero.

De igual modo, se ha activado el centro de asistencia a las víctimas, que se encuentra localizado en la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, donde los familiares deben acudir para recabar cualquier información, aportar datos o consultar todo aquello que puedan necesitar.

Por otra parte, la Junta de Andalucía ha activado el plan de actuación territorial médico forense del Instituto de Medicina Legal, lo que implica que los 16 médicos forenses de Córdoba, cuatro psicólogos y dos trabajadores sociales están a disposición de la autoridad judicial y de los equipos de emergencia. EFE