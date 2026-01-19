Espana agencias

Dos modelos de trenes punteros en el mercado: el Frecciarossa de Iryo y el S120 de Renfe

Madrid, 19 ene (EFECOM).- Los dos trenes siniestrados el domingo en el accidente de Adamuz (Córdoba) -el ETR 1000 de Iryo y el S 120 de Renfe- son, aunque con características distintas, dos modelos punteros en el mercado. Estas son sus especificaciones técnicas:

El convoy de Iryo siniestrado es el ETR 1000, también conocido como Frecciarossa 1000 (por su característico color rojo), fabricado por el consorcio Hitachi-Bombardier, ahora grupo Alstom, y del que la compañía operadora asegura que es el tren más rápido, moderno y sostenible de Europa. Puede circular a una velocidad máxima de 400 kilómetros por hora.

Trenitalia, la compañía pública italiana, accionista de control de la sociedad en España, también utiliza en su operativa en aquel país este tipo de trenes, con una capacidad máxima de 461 pasajeros.

Iryo señala en su web que este tren es el mejor del mercado, gracias a una combinación entre innovación, tecnologías de propulsión y control más avanzadas.

Puede circular por todas las redes europeas de alta velocidad y alcanza una velocidad máxima de 400 km/h gracias a sus 16 motores distribuidos en todos los vagones, lo que hace que pueda aprovechar al máximo la adherencia a los raíles.

El Alvia de Renfe es un tren de la seria 120, fabricado por CAF y Alstom, que comenzó a operar el 17 de mayo de 2006, en la relación Madrid-Barcelona bajo la denominación comercial de Alvia, recoge la operadora pública española en su web.

Este tren autopropulsado cuenta con un sistema de rodadura desplazable basado en los 'bogies' (las rodaduras del tren, similares a las ruedas) Brava, que permite prestar servicio en las líneas de alta velocidad y en las de ancho ibérico, al adaptarse a cada ancho de vía en tres segundos.

Las plazas del tren de la serie 120 se distribuyen en cuatro coches, con los dos primeros de clase preferente y los dos últimos en turista. EFECOM

