Dos altos cargos valencianos sacaron copia de un audio del 112 que se filtró cortado

València, 19 ene (EFE).- Un informe de la Guardia Civil aportado al Juzgado de Instrucción 6 de Llíria (Valencia) señala que el exsubsecretario de la Consellería de Justicia Ricardo García y el ex director general de Emergencias Alberto Martín sacaron una copia de la conversación entre una trabajadora de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del 112 del día de la dana que se filtró cortada a la prensa.

En ese informe, al que ha tenido acceso EFE, se indica que los agentes de la Guardia Civil responsables de esta investigación se entrevistaron con el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, y que este les informó de que los citados ex altos cargos accedieron y copiaron en una memoria portátil dicha llamada entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre.

Ricardo García fue cesado en el cargo el pasado 3 de diciembre y Alberto Martín el pasado viernes, 16 de enero.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria investiga desde el pasado mes de julio esa filtración, tras la denuncia presentada por la Aemet ante la Fiscalía Provincial de Valencia.

La filtración hace referencia a un audio de la llamada que la Aemet hizo al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat al mediodía del 29 de octubre de 2024, en la que informaba de que se mantenía para esa jornada el aviso rojo por la dana y avisaba de que la tarde sería más complicada en el interior norte de Valencia.

La llamada tiene una duración de cuatro minutos y se dio a conocer el pasado 13 de febrero, después de que el día anterior se filtrara una versión recortada, en la que se escuchaba a la técnico de la Aemet decir que no iban a "marear con más avisos", que se había confirmado lo de la mañana y que las precipitaciones máximas "irían hacia el norte y hacia el interior".

En el audio completo, sin embargo, se escucha cómo una trabajadora de la Aemet informa a otra de Emergencias de todo lo anterior, aunque añade que las precipitaciones máximas irán yendo hacia el norte y, sobre todo, hacia el interior, "con una tarde más complicada en el interior norte de Valencia".

El Equipo de Investigaciones Tecnológicas (Edite) de la Policía Judicial de la Guardia Civil se entrevistó con Suárez y este les informó de que la llamada objeto de investigación se almacena en un sistema que, por su antigüedad y funcionamiento, no registra los accesos.

Los usuarios, añade el informe, "no necesitan para su acceso pasar ni siquiera el 'firewall' que lo protege, dado que dichos accesos tampoco quedan reflejados en este. Además, se pudo saber que a nivel de credenciales este sistema está restringido a unos pocos usuarios, aunque cualquier otro usuario interno de la red que tenga conocimiento de las dichas credenciales podría acceder al sistema" sin que quede registro alguno.

Suárez explicó que tanto Ricardo García García como Alberto Martín Moratilla habrían obtenido copia de dicha llamada. EFE