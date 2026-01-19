Espana agencias

Diputados opositores piden transparencia sobre acuerdos energéticos de Venezuela y EE.UU.

Guardar

Caracas, 19 ene (EFE).- La fracción parlamentaria opositora Libertad pidió este lunes a las autoridades de Venezuela informar sobre los últimos acuerdos energéticos alcanzados con Estados Unidos, después de que el país norteamericano informara sobre cooperaciones en materia petrolera.

"Nosotros quisiéramos saber cuál es el alcance del tema energético, los nuevos acuerdos energéticos que se plantean en el país, pero con la información que ya se ha hecho pública en términos de que el petróleo venezolano ya no se va a vender con descuento", dijo el diputado opositor Henrique Capriles en una rueda de prensa acompañado de los también parlamentarios Stalin González, Luis Emilio Rondón, Tomás Guanipa, Antonio Ecarri y sus suplentes.

La solicitud se presentará ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), dijo Capriles que insistió en la necesidad de que haya un plan económico para combatir la inflación que estimó en 630 %, pues el Banco Central de Venezuela (BCV) no publica la cifra desde octubre de 2024.

En ese sentido, reiteró su propuesta para que a cada empleado y pensionado público -con un salario mínimo mensual por debajo de un dólar- se le entregue un bono de 150 dólares adicional a los que ya otorga el Gobierno por un monto similar.

Capriles también dijo que los diputados de su partido desconocen de qué va la reforma de la Ley de Hidrocarburos y que tampoco les han entregado el proyecto de ley para simplificar y facilitar trámites que fue anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la semana pasada.

"Nosotros no tenemos información (...) ningún proyecto se nos ha entregado de lo que sería la ley de hidrocarburos, al igual que las otras propuestas de ley que fueron mencionada por la presidenta encargada", señaló.

El pasado 8 de enero, la estatal petrolera PDVSA anunció, en un comunicado, que está en un proceso de negociación con Estados Unidos para la venta de "volúmenes" de crudo, luego de que el presidente Donald Trump asegurara que el Ejecutivo de Caracas está dispuesto a entregarles entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

Las negociaciones se dieron luego de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses en un ataque a Caracas y otros tres estados cercanos a la capital venezolana.

El lunes pasado, en una entrevista en Fox News, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que Trump había logrado "cerrar un acuerdo energético de 500.000 millones de dólares" con las autoridades venezolanas.

"31 millones de barriles de petróleo ya están en camino a EE.UU. para ser vendidos y ese dinero se depositará en una cuenta controlada por el gobierno estadounidense", advirtió. EFECOM

(foto)(video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Yamandú Orsi: "Algo del multilateralismo sobrevive y goza de buena salud"

Infobae

El PSOE asturiano exige al Gobierno "cambios sustanciales" en su propuesta de financiación

Infobae

Rulo y La Contrabanda inundan de rock Santander ante miles de personas en su despedida

Infobae

Marcelino: "El partido se ha decidido por detalles

Infobae

El Brent baja un 0,29 % mientras se disipan los temores a un ataque inminente a Irán

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La investigación del accidente de

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a una rotura de la vía, pero habrá que esclarecer si esta es “causa o consecuencia” del descarrilamiento

Óscar Puente pone fecha provisional a la reapertura de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía: será el próximo 2 de febrero

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 12 de los heridos siguen en la UCI

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

Salvador Illa, diagnosticado con osteomielitis púbica, una enfermedad muy poco frecuente pero con una evolución “muy favorable”

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 enero

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del Sorteo 4 de este lunes 19 de enero

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

España gana el pulso económico a Europa: el FMI prevé que crecerá en 2026 el doble que la eurozona y solo una décima menos que EEUU

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 19 de enero del 2026

DEPORTES

Ralf Schumacher avisa sobre el

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz