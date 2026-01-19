DIA prevé crear 1.200 nuevos empleos en España en 2026 tras generar cerca de 900 en 2025

Madrid, 19 ene (EFECOM).- La cadena de supermercados DIA tiene previsto crear 1.200 puestos de trabajo directos e indirectos en España en 2026, tras haber generado cerca de 900 empleos en 2025, ha informado este lunes la compañía.

En un comunicado, el grupo de distribución afirma que, de los contratos realizados el año pasado en tiendas propias y franquicias, oficinas y almacenes, un 67 % fueron de mujeres, que representan en torno al 70 % del total de la plantilla.

DIA asegura que sigue apostando por generar empleo en colectivos vulnerables, que suponen el 46 % de los contratos realizados en 2025, y entre los jóvenes, con un 36 % de contrataciones de menores de 25 años.

Para el próximo año, Dia estima la creación de unos 1.200 nuevos empleos en tiendas propias, franquicias, oficinas y centros logísticos como el almacén de León, que contempla la contratación de cerca de 200 personas, junto a otras en comercio electrónico.

A cierre de 2025, la cadena tenía una plantilla de cerca de 14.000 empleados propios (unos 9.000 en tiendas, 2.600 en logística y 2.350 en oficinas y comercio electrónico) y otros 11.000 profesionales vinculados a su red de franquicias.

En mayo de 2025, DIA llegó a un acuerdo con los sindicatos Fetico, CCOO y UGT que beneficia a cerca de 14.000 empleados en España y que incluye mejoras salariales de entre el 10 % y el 20 % hasta 2028 para el personal de tiendas y almacenes, así como medidas sociales y de conciliación. EFECOM