Detenido en Burgos un hombre buscado por un homicidio en República Dominicana

Burgos, 19 ene (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Aranda de Duero (Burgos) a un hombre que estaba en búsqueda internacional por un delito de homicidio cometido en República Dominicana, y que tras pasar a disposición de la Audiencia Nacional ha ingresado en prisión a la espera de su extradición al país caribeño.

La detención del hombre, de nacionalidad dominicana, se produjo el pasado 8 de enero, ha informado este lunes la Policía Nacional en nota de prensa, en la que ha indicado que el detenido se encontraba en busca y captura por un delito de homicidio en su país de origen.

La intervención se ha realizado en colaboración con el Grupo de Localización de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial, a partir de una orden internacional de busca y captura emitida por la Interpol a mediados de 2025.

El hombre está acusado de un delito de homicidio tras verse implicado en un accidente de tráfico en el que falleció una persona, en 2023; entonces, las autoridades judiciales le impusieron unas medidas cautelares que incumplió, huyendo del país y viajando a España. EFE

