Decenas de personas donan sangre en Sevilla para renovar las reservas tras el accidente

Sevilla, 19 ene (EFE).- Decenas de personas están acudiendo desde primera hora de este lunes al Centro Regional de Transfusiones en Sevilla, desde donde se canalizan las reservas de sangre hasta Córdoba, con el fin de renovar las bolsas que se usan desde la noche de este domingo con los heridos en el accidente ferroviario de Adamuz.

Fuentes del centro han informado a EFE de que la afluencia de personas es tal que se ha preparado por si fuera necesario la biblioteca del edificio central, de modo que se pueda asumir toda la demanda que se está produciendo.

Han concretado que la sangre que se extrae este lunes será analizada, como dicta el protocolo, y puesta a disposición de los centros sanitarios a partir de primera hora de la mañana del próximo miércoles.

Los centros de transfusión de Andalucía trabajan en red con dos centros de producción: Granada y Sevilla.

Granada analiza, procesa y distribuye la sangre y hemoderivados de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga, y el centro de Sevilla las de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

Esta noche se ha enviado sangre para los heridos de Adamuz desde los dos centros, ha indicado la misma fuente, que señala que es necesario reponer las reservas de todos los grupos lo antes posible.

En la avenida Manuel Siurot de Sevilla se ha reforzado el personal sanitario y se está contando con visitas masivas desde primera hora.

Hay un punto itinerante más en la provincia, habilitado en San Juan de Aznalfarache, y dos en la capital además del central, en la Parroquia de San Sebastián y el edificio administrativo Los Bermejales.

Los requisitos para donar sangre son ser mayor de edad hasta los 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, aportar DNI, pasaporte o documento que acredite la identidad y no acudir en ayunas. EFE

