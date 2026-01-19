De Miñaur alarga las esperanzas australianas

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- El australiano Alex de Miñaur tuvo una respuesta positiva hacia el público local con la contundente victoria sobre el estadounidense Mackenzie MC Donald (6-2, 6-2 y 6-3) que le llevó a la segunda ronda del Abierto de Australia.

De Miñaur, la gran esperanza del tenis oceánico, cuarto finalista el pasado año y sexto cabeza de serie en este 2026, tuvo una convincente puesta en escena para superar al norteamericano, repescado de la fase previa por la retirada por lesión del italiano Matteo Berrettini.

Alex de Miñaur, de 26 años, con diez títulos en su historial, el último en Washington el pasado curso, solo necesitó una hora y 49 minutos para resolver el compromiso. jugará en segunda ronda con el serbio Hamad Medjedovic que venció al argentino Mariano Navone por 6-2, 6-7(3), 6-4 y 6-2. EFE