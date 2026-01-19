Espana agencias

Davidovich acelera a segunda ronda

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- Alejandro Davidovich ganó por la vía rápida al australiano Filip Misolic (6-2, 6-3 y 6-3) y alcanzó la segunda ronda del Abierto de Australia donde le espera el estadounidense Reilly Opelka que previamente superó al noruego Nicolai Budkov Kjaer por 6-4, 6-3 y 6-4.

Con determinación y con un alto grado de concentración durante todo el choque, el malagueño, semifinalista en Adelaida la semana pasada, tardó una hora y 43 minutos en sellar con triunfo su debut en la presente edición de la competición y unirse a Carlos Alcaraz como el segundo español con plaza en la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada.

No tuvo excesiva resistencia el Español de Misolic. Davidovich, ahora con el argentino Mariano Puerta como entrenador, nunca perdió en primera ronda en Melborune. El pasado año obtuvo su mejor resultado, los octavos de final aunque en un Grand Slam su techo está en los cuartos de Roland Garros del 2021.

El español, que no ha llegado a lograr título alguno hasta el momento a pesar de alcanzar cuatro finales en el 2025 sin éxito igual que la del Masters 1000 de Montecarlo en el 2024, está situado en el decimocuarto puesto del ránking y tiene como objetivo llegar al top ten. EFE

