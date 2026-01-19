Convocan el 31 en Benetússer (Valencia) una nueva manifestación contra Mazón por la dana

València, 19 ene (EFE).- Más de 200 entidades sociales, cívicas y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 y los comités locales de reconstrucción, han convocado para el sábado 31 de enero una nueva manifestación bajo el lema 'Mazón a prisión' y que tendrá lugar en Benetússer.

La protesta se celebrará a las 18:00 horas en la citada localidad valenciana, una de las afectadas por la dana, según el cartel hecho público este lunes por los organizadores.

La última manifestación, convocada para el pasado 27 de diciembre en València, fue finalmente aplazada debido a la previsión de lluvia prevista para esa jornada en la capital valenciana, sin que finalmente se realizara.

La nueva protesta se celebrará el sábado 31 de enero y saldrá desde la plaça de la Xapa de Benetússer.

Los convocantes de esta manifestación son los mismos que desde las inundaciones en las que murieron 230 personas en la provincia de Valencia han convocado cada mes una marcha de protesta, primero para reclamar la dimisión del entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, y posteriormente su puesta a disposición de la justicia.

Durante el año transcurrido desde la catástrofe celebraron doce manifestaciones en las calles de València y en un par de ocasiones también en pueblos de la zona cero de la dana para exigir su dimisión, mientras que el pasado 29 de noviembre la protesta se mantuvo en las calles, pero con el nuevo lema 'Mazón a prisión'. EFE