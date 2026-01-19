Espana agencias

Controlada la fuga de gas en Esplugues (Barcelona) que ha obligado a confinar una escuela

Barcelona, 19 ene (EFE).- La fuga de gas en Esplugues de Llobregat (Barcelona) que ha obligado este lunes a confinar el centro educativo Isidre Martí y a varios vecinos de la zona y a evacuar por precaución el complejo deportivo municipal Les Moreres, sin que consten heridos, ha sido controlada.

Así lo han informado fuentes municipales a EFE, que han detallado que el suministro de gas estará parado hasta que finalice la reparación, que la empresa suministradora ya tiene en marcha.

Con el control de la fuga, la escuela vuelve a la normalidad y la salida de los niños y niñas prevista para las 16:30 horas se hará "con normalidad".

Asimismo, las actividades deportivas de esta tarde en el pabellón también se mantienen, como añade el Ayuntamiento de Esplugues en un mensaje en la red social X.

Según han informado este mediodía Protección Civil de la Generalitat y el Ayuntamiento de Esplugues, la fuga de gas se ha originado en la avenida Lluís Companys, en la esquina con Puig i Cadafalch, a raíz de unas obras en la vía pública.

Como medida de precaución, se ha confinado al vecindario y a la escuela Isidre Martí, situada en la misma zona, donde el Ayuntamiento ha pedido no acercarse, y se ha desalojado el complejo deportivo municipal Les Moreres.

El alcalde de Esplugues, Eduard Sanz, ha visitado tanto la escuela como el centro de control de Bombers de la Generalitat, que han destinado ocho dotaciones a la zona afectada.

Protección Civil, por su parte, ha activado la prealerta del plan Procicat por esta fuga de gas. EFE

