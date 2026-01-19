Espana agencias

Confinada una escuela y evacuado un centro deportivo en Esplugues por una fuga de gas

Barcelona, 19 ene (EFE).- Una fuga de gas en Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha obligado a confinar el centro educativo Isidre Martí y a varios vecinos de la zona, y a evacuar por precaución el complejo deportivo municipal Les Moreres, sin que consten heridos.

Según han informado Protección Civil de la Generalitat y el Ayuntamiento de Esplugues, la fuga de gas se ha originado en la avenida Lluis Companys, en la esquina con Puig i Cadafalch, a raíz de unas obras en la vía pública.

Como medida de precaución, se ha confinado al vecindario y a la escuela Isidre Martí, situada en la misma zona, donde el Ayuntamiento pide no acercarse.

Además, según Protección Civil, también han evacuado por precaución el Complejo Deportivo Municipal Les Moreres.

Según el Ayuntamiento, el personal técnico municipal ya ha contactado con la empresa suministradora de gas para cerrar la cañería dañada.

El consistorio de Esplugues ha detallado que ninguna persona ha resultado herida y ha llamado a la calma, mientras que Protección Civil ha activado la prealerta del plan Procicat por esta fuga de gas. EFE

