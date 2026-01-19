Cinco de los heridos en el descarrilamiento de trenes en Córdoba están muy graves

Madrid, 19 ene (EFE).- Cinco personas están muy graves ingresadas en el hospital por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, en Córdoba, del total de 29 que ya están siendo atendidas en centro hospitalarios, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación.

No obstante, la cifra de 21 muertos ya confirmados por los investigadores, entre ellos el maquinista del Alvia de Renfe, podría elevarse, porque los servicios de emergencia están trabajando para excarcelar a las personas que siguen atrapadas en los vagones de los trenes, uno de los cuales ha caído por un talud de cuatro metros.

El consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, ha dicho esta noche que prefiere mantener la prudencia pero que la situación tiende a que las cifras de fallecidos sigan elevándose.

No obstante, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado esta noche que todos los heridos que necesitaban ser atendidos en hospitales tras el accidente han sido ya trasladadas a centros sanitarios.EFE