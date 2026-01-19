Espana agencias

Cinco de los heridos en el descarrilamiento de trenes en Córdoba están muy graves

Madrid, 19 ene (EFE).- Cinco personas están muy graves ingresadas en el hospital por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, en Córdoba, del total de 29 que ya están siendo atendidas en centro hospitalarios, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación.

No obstante, la cifra de 21 muertos ya confirmados por los investigadores, entre ellos el maquinista del Alvia de Renfe, podría elevarse, porque los servicios de emergencia están trabajando para excarcelar a las personas que siguen atrapadas en los vagones de los trenes, uno de los cuales ha caído por un talud de cuatro metros.

El consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, ha dicho esta noche que prefiere mantener la prudencia pero que la situación tiende a que las cifras de fallecidos sigan elevándose.

No obstante, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado esta noche que todos los heridos que necesitaban ser atendidos en hospitales tras el accidente han sido ya trasladadas a centros sanitarios.EFE

Última hora del descarrilamiento de

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz: Óscar Puente: “El tren es prácticamente nuevo y la vía está renovada. El accidente es tremendamente extraño”

Una pasajera de los trenes descarrilados en Adamuz, Córdoba: “Pensé que era el fin para mí”

Juanma Moreno, “muy preocupado” ante el descarrilamiento de dos trenes mientras Óscar Puente dice: “El impacto ha sido terrible”

La cifra de muertos se eleva a 21 tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba

Salvador Illa permanecerá dos semanas ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona por una pérdida de fuerza en las piernas de origen desconocido

