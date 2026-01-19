Espana agencias

Cerdán pide aplazar su declaración ante la jueza, acusado de mentir en la Comisión Koldo

Madrid, 19 ene (EFE).- El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán ha pedido al juzgado suspender su citación del próximo 5 de febrero para declarar por un delito de falso testimonio por presuntamente mentir en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado en abril de 2024.

Cerdán, en un escrito al que ha tenido acceso, EFE, expone que la Audiencia de Madrid ha fijado para el 9 de febrero la decisión sobre el recurso de la Fiscalía, al que se adhirió, contra la admisión a trámite de la querella de Hazte Oír que dio lugar a la causa en la que se le ha citado en el Juzgado de Instrucción 24 de Madrid.

Su defensa plantea el aplazamiento de la declaración hasta la resolución del recurso, un retraso que "en nada afectará al desarrollo de la instrucción y que, por el contrario, mediante dicha suspensión se evitaría la práctica de diligencias de investigación que podrían resultar manifiestamente innecesarias en el supuesto de que se inadmitiera la querella que dio lugar al expediente".

Si no se acepta esa suspensión, Cerdán ha pedido declarar de forma telemática desde los juzgados de Tafalla, dado que reside en la localidad de Milagro, en Navarra, a 362 kilómetros de Madrid.

La magistrada Lidia María Paloma Montaño admitió a trámite la querella ante los indicios de que hay una "desviación clara" entre lo que declaró en el Senado y "la realidad material" de los hechos.

En su opinión, hay indicios de que mintió cuando dijo que no habría contactado con el exasesor ministerial Koldo García de 2021 a 2023, que no sabía que éste habría actuado como intermediario en la adquisición de mascarillas, que no le había dado instrucciones para que se beneficiaran determinadas empresas y que no había tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros.

El auto indica que "no estamos ante una representación valorativa o subjetiva", sino que las preguntas de la Comisión parlamentaria "eran claras" y "objetivas" y las respuestas de Cerdán también lo fueron: "No, a todas las preguntas".

No obstante, la Fiscalía rechazó que Santos Cerdán pudiese incurrir en falso testimonio, dado que este delito se produciría con "alteraciones sustanciales de la verdad" que inciden sobre "hechos determinantes" y "no meras reticencias o inexactitudes".

En su informe contra la admisión de la querella, la fiscal afirmó que decir que solo vio a Koldo García en dos ocasiones o que nunca vio al presunto comisionista Víctor de Aldama "carece de toda relevancia típica pues es la respuesta a una pregunta que no pretende obtener información sobre un hecho sino sobre, lo que es muy diferente, una construcción valorativa de los hechos".

Ello, en sí mismo, "no es faltar a la verdad", apostilló. EFE

