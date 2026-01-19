Espana agencias

CCOO y UGT exigen una investigación "exhaustiva" de las causas del siniestro de trenes

(Actualiza con la valoración del sindicato UGT)

Madrid, 19 ene (EFECOM).- Los sindicatos CCOO y UGT han exigido en sendos comunicados que se investiguen "de manera exhaustiva" las causas del accidente de trenes que se produjo ayer, domingo, en Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido, al menos, 39 personas.

El sindicato CCOO solicita "total transparencia y rigor" en la investigación de las causas del siniestro "para depurar las responsabilidades que correspondan".

CCOO pide, asimismo, la adopción de "todas las medidas necesarias para garantizar que un accidente de estas características no vuelva a producirse".

"Lamentamos profundamente el grave accidente ferroviario ocurrido", ha precisado el sindicato, que traslada su "más sincero pésame" a las familias y personas allegadas de las víctimas mortales y el "apoyo y solidaridad" a todas las personas heridas.

UGT se ha sumado a las muestras de dolor y solidaridad con las víctimas mortales y heridos en el accidente, pero ha exigido "depurar responsabilidades si las hubiera".

Recuerda, además, que los trabajadores que, como consecuencia de este suceso y de las incidencias o limitaciones de movilidad asociadas, no puedan acceder a su centro de trabajo o transitar por las vías necesarias para acudir al mismo (con independencia del medio de transporte utilizado), tienen derecho a un permiso retribuido de hasta cuatro días, sin pérdida de salario.

Desde el sindicato CGT del sector ferroviario, un portavoz ha señalado a EFE que "por el momento" no van a valorar el suceso hasta disponer de "un mayor conocimiento" de los hechos.

"Por el momento solo podemos mostrar nuestro más sentido pésame a familiares y allegados de las víctimas mortales y desear una pronta recuperación a los heridos", ha agregado la misma fuente.

Un tren de la compañía Iryo, que había salido de Málaga a las 18:40 horas de la tarde de este domingo con destino a Puerta de Atocha con 317 personas a bordo, descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas e invadió la vía contigua por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.

Los vagones del Iryo impactaron contra los dos primeros vagones del Alvia de Renfe, que salieron despedidos y cayeron por un terraplén de unos cuatro metros. EFECOM

