Cataluña se ofrece a acoger organismos de la ONU que están bajo "presión" de Trump

Barcelona, 19 ene (EFE).- El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha abierto este lunes la puerta a que Cataluña sea el "hogar" de diferentes organismos de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) que están bajo "presión" del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo ha verbalizado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Barcelona, con la presencia de los consellers de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, y que ha empezado con un minuto de silencio en recuerdo de las 39 víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba).

"Mientras algunos se desmarcan de la ONU y le retiran su apoyo, nosotros queremos estar todavía más comprometidos. Por eso, quiero dejar claro que, llegado el caso, Cataluña tiene la capacidad y la voluntad de acoger alguna de las agencias u organismos de Naciones Unidas que quieran o necesiten buscar un nuevo acomodamiento", ha anunciado Duch.

El conseller ha aclarado que existen "contactos informales" con dichos organismos y que, cuando viajó a Nueva York en septiembre, notó "la presión que algunos de ellos sufren, fundamentalmente, a causa del recorte de presupuesto de Estados Unidos, pero no solamente".

"No fuimos más allá de estas discusiones, pero pienso que, en los próximos meses, deberemos continuar este diálogo y ver si en su momento, no digo que tenga que pasar mañana, puede haber una operación de este tipo" para que Cataluña sea "hogar" de organismos de Naciones Unidas, ha añadido. EFE

esr/rm/rq/mcm