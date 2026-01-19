Espana agencias

Cataluña se ofrece a acoger organismos de la ONU que están bajo "presión" de Trump

Guardar

Barcelona, 19 ene (EFE).- El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha abierto este lunes la puerta a que Cataluña sea el "hogar" de diferentes organismos de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) que están bajo "presión" del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo ha verbalizado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Barcelona, con la presencia de los consellers de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, y que ha empezado con un minuto de silencio en recuerdo de las 39 víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba).

"Mientras algunos se desmarcan de la ONU y le retiran su apoyo, nosotros queremos estar todavía más comprometidos. Por eso, quiero dejar claro que, llegado el caso, Cataluña tiene la capacidad y la voluntad de acoger alguna de las agencias u organismos de Naciones Unidas que quieran o necesiten buscar un nuevo acomodamiento", ha anunciado Duch.

El conseller ha aclarado que existen "contactos informales" con dichos organismos y que, cuando viajó a Nueva York en septiembre, notó "la presión que algunos de ellos sufren, fundamentalmente, a causa del recorte de presupuesto de Estados Unidos, pero no solamente".

"No fuimos más allá de estas discusiones, pero pienso que, en los próximos meses, deberemos continuar este diálogo y ver si en su momento, no digo que tenga que pasar mañana, puede haber una operación de este tipo" para que Cataluña sea "hogar" de organismos de Naciones Unidas, ha añadido. EFE

esr/rm/rq/mcm

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Una ONG denuncia contratos millonarios opacos y sin publicidad en tecnología de fronteras

Infobae

Las reservas de sangre están garantizadas en el hospital Reina Sofía de Córdoba

Infobae

Dos altos cargos valencianos sacaron copia de un audio del 112 que se filtró cortado

Infobae

Sánchez cancela todas las reuniones con los partidos que iba a mantener esta semana

Infobae

El Supremo cita a Alvise el día 26 por acosar a dos eurodiputados que fueron en su lista

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos 39 fallecidos en

Al menos 39 fallecidos en el descarrilamiento de trenes en Adamuz, en directo: “Debajo de este amasijo de hierros vamos a encontrar a más personas”

Los primeros agentes de la Guardia Civil que acudieron al accidente de Aldamuz se encuentran “muy afectados”: “La situación era dantesca”

Así trabaja la CIAF, el organismo que esclarecerá el accidente de Adamuz: no puede recibir instrucciones del Gobierno ni de Iryo y este es el plazo para el informe final

Rafael Moreno, alcalde de Adamuz: “Me fui para allá con mi coche y empezamos a rescatar”

La Guardia Civil despliega más de 220 efectivos en la zona del accidente de los trenes de Adamuz con helicópteros, drones y expertos en ADN

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 19 enero

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 19 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival