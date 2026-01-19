Espana agencias

Bruselas dice que está preparada para responder a los aranceles de Trump

Bruselas, 19 ene (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) aseguró este lunes que "está preparada para responder" a los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer a ocho países europeos en pleno conflicto sobre el control de Groenlandia, aunque apuesta primero por encontrar una solución diplomática.

"La prioridad es involucrarse - no escalar - y evitar la imposición de aranceles. ¿Por qué? Porque al final, esto dañaría a consumidores y empresas a ambos lados del Atlántico. (...) Si se impusieran los aranceles, la UE tiene herramientas a su disposición y está preparada para responder, porque haremos todo lo necesario para proteger el interés económico europeo", dijo el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill. EFECOM

