Bolsa mexicana gana 0,49 % y anota nuevo máximo en sesión de bajo volumen de operaciones

Ciudad de México, 19 ene (EFECOM).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este lunes un 0,49 % y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en lo 67.507,54 puntos, anotando un nuevo máximo, en una sesión de bajo volumen de operaciones.

El pasado máximo al que llegó la Bolsa mexicana fue de 67.403,08 unidades y lo alcanzó el pasado miércoles 14 de enero, mientras en el año el IPC acumula un avance del 4,9 %.

El IPC de la BMV cerró la sesión con un avance, “ganando en tres de las últimas cuatro sesiones”, comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

“La sesión se caracterizó por un bajo volumen de operaciones, debido a que los mercados en Estados Unidos permanecieron cerrados, mostrando un volumen de 81,2 % por debajo del promedio de los últimos 100 días”, añadió.

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en +4,9 %.

El experto detalló que, entre las 35 emisoras que integran el índice, 21 cerraron en terreno positivo.

“Los mayores avances correspondieron a Grupo México, Becle y Peñoles, mientras que Orbia, Regional y Gentera registraron los retrocesos más relevantes”, agregó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,38 % frente al dólar, al cotizar en 17,58 unidades por billete verde, frente a los 17,65 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 43,4 millones de títulos por un importe de 2.771 millones de pesos (unos 158 millones de dólares).

De las 291 firmas que cotizaron en la jornada, 129 terminaron con sus precios al alza, 139 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Autlán (AUTLAN B), con el 6,97 %; de la constructora de viviendas Grupo Ara (ARA), con el 3,62 %, y del conglomerado empresarial Grupo México (GMEXICO B), con el 2,9 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el –5,88 %; de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -3,32 %, y de la empresa de materiales para la construcción Orbia (ORBIA), con el –2,92 %. EFECOM