Bayer se dispara más de un 7 % en bolsa porque el Supremo de EEUU revisará el caso Durnell

Fráncfort (Alemania), 19 ene (EFECOM).- Las acciones del grupo farmacéutico y químico alemán Bayer se han disparado este lunes más de un 7 % en bolsa, después de que el Tribunal Supremo estadounidense dijera que va a revisar el caso Durnell en la disputa legal por los posibles efectos cancerígenos del glifosato que contiene el herbicida Roundup de Monsanto.

Las acciones de Bayer, que prevé una sentencia en junio, subían un 7,5 %, hasta los 44,61 euros, en los primeros compases de la negociación de la Bolsa de Fráncfort.

Bayer, que adquirió Monsanto en 2018, celebra que el Supremo vaya a revisar la sentencia y la prevalencia de la ley federal, según la cual la ley federal tiene prioridad sobre las leyes estatales o regionales en caso de conflicto.

Monsanto llevó el caso Durnell al Supremo estadounidense en abril de 2025 porque considera que la legislación federal se aplicó de forma incorrecta.

Tribunales federales de apelaciones dictaron sentencias contradictorias en las disputas legales relacionadas con el herbicida Roundup, que ahora deben ser aclaradas por el Supremo de EE. UU.

Bayer considera que las demandas en los estados no pueden contradecir la aprobación del herbicida por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) y quiere revisarlo en el caso Durnell.

Hasta ahora, Bayer, que se enfrenta todavía a 67.000 demandas en EE. UU., ha pagado unos 10.000 millones de dólares en acuerdos extrajudiciales.

La compañía alemana ha sido condenada a abonar indemnizaciones multimillonarias porque no advirtió del riesgo de que el herbicida Roundup puede causar cáncer, según sentenciaron varios tribunales en EEUU. EFECOM