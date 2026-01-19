Auger Aliassme se retira lesionado; Borges, a segunda ronda

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- El canadiense Felix Auger Aliassime, séptimo cabeza de serie, se tuvo que retirar lesionado en el transcurso de su partido ante el portugués Nuno Borges que dominaba por 3-6, 6-4 y 6-4 al norteamericano en el momento del abandono.

Aliassime, de 25 años, semifinalista en el pasado Abierto de Estados Unidos, notó molestias en la parte superior de la pierna izquierda. Fue atentido en pista por los médicos y después de varios intentos, se retiró.

Borges, que alcanzó la cuarta ronda en Melbourne en el 2024 se enfrentará al ganador del choque entre el argentino Juan Manuel Cerúndolo o el australiano Jordan Thompson. El pasado curso, el luso se quedó en el tercer tramo del torneo superado por Carlos Alcaraz. EFE