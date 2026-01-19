Espana agencias

Auger Aliassme se retira lesionado; Borges, a segunda ronda

Guardar

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- El canadiense Felix Auger Aliassime, séptimo cabeza de serie, se tuvo que retirar lesionado en el transcurso de su partido ante el portugués Nuno Borges que dominaba por 3-6, 6-4 y 6-4 al norteamericano en el momento del abandono.

Aliassime, de 25 años, semifinalista en el pasado Abierto de Estados Unidos, notó molestias en la parte superior de la pierna izquierda. Fue atentido en pista por los médicos y después de varios intentos, se retiró.

Borges, que alcanzó la cuarta ronda en Melbourne en el 2024 se enfrentará al ganador del choque entre el argentino Juan Manuel Cerúndolo o el australiano Jordan Thompson. El pasado curso, el luso se quedó en el tercer tramo del torneo superado por Carlos Alcaraz. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Alicante acogerá por sexta vez la salida de The Ocean Race en 2027

Infobae

La Prensa Deportiva de Madrid distingue a la selección española por el Mundial de 2010

Infobae

Schareina: "Hace unos años luchaba sólo por participar y ahora subo al podio"

Infobae

Navone no puede con Medjedovic y se despide de Australia

Infobae

Camila Osorio, debut y despedida; Li, a segunda ronda

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las principales imágenes y vídeos

Las principales imágenes y vídeos del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba

El desafío de Pedro Sánchez para justificar el envío de militares a Ucrania: “No es la misión que suele hacer España porque son unidades que pueden entrar en combate”

Los líderes europeos estudian cómo frenar a Trump en Groenlandia entre llamamientos a usar el ‘bazuca comercial’: “Volver a la normalidad es imposible”

Todo queda en familia en Móstoles: tres matrimonios y dos hijas de exconcejales en el Gobierno de la segunda ciudad más importante de la Comunidad de Madrid

La Dirección de la Policía Nacional utiliza una ‘trampa’ administrativa para que sus agentes no se afilien a sindicatos externos

ECONOMÍA

El campo recibe con cautela

El campo recibe con cautela las propuestas de Sánchez para el relevo generacional: “No se resuelve con anuncios, sino con decisiones valientes”

Internet, móviles y plataformas de streaming más caras en 2026: las grandes telecos disparan sus tarifas hasta un 8%

¿Cuánto dinero público se gasta en España cada día? Así se financian servicios como sanidad, educación o defensa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los nuevos números ganadores este 18 de enero del 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival