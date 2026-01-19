Atienden a un último grupo de 9 pasajeros llegados a Atocha y trasladan a 2 al hospital

Madrid, 19 ene (EFECOM).- Asistencias del SUMMA 112 han recibido sobre las 20:40 horas de este lunes en la estación de Atocha de Madrid a un grupo de nueve pasajeros de los dos trenes siniestrados en Adamuz (Córdoba), dos de los cuales han sido traslados con heridas de carácter leve al Hospital de Torrejón.

Una portavoz de Emergencias 112 ha informado así mismo de que uno de los nueve pasajeros, que han llegado esta noche a la estación de Atocha en un quinto autobús, fletado por Iryo, ha precisado apoyo psicológico por parte de un especialista del SUMMA.

Con esta atención, ha finalizado el dispositivo montado en la estación de Atocha de Madrid por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 desde la noche de este domingo para la atención de víctimas y familiares de los pasajeros de los trenes que colisionaron en Adamuz (Córdoba), con un total de 20 pasajeros atendidos.

En el dispositivo de atención, además del SUMMA112, han participado asistencias de Samur-Protección Civil y de Cruz Roja. EFECOM