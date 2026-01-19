Espana agencias

Atienden a un último grupo de 9 pasajeros llegados a Atocha y trasladan a 2 al hospital

Guardar

Madrid, 19 ene (EFECOM).- Asistencias del SUMMA 112 han recibido sobre las 20:40 horas de este lunes en la estación de Atocha de Madrid a un grupo de nueve pasajeros de los dos trenes siniestrados en Adamuz (Córdoba), dos de los cuales han sido traslados con heridas de carácter leve al Hospital de Torrejón.

Una portavoz de Emergencias 112 ha informado así mismo de que uno de los nueve pasajeros, que han llegado esta noche a la estación de Atocha en un quinto autobús, fletado por Iryo, ha precisado apoyo psicológico por parte de un especialista del SUMMA.

Con esta atención, ha finalizado el dispositivo montado en la estación de Atocha de Madrid por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 desde la noche de este domingo para la atención de víctimas y familiares de los pasajeros de los trenes que colisionaron en Adamuz (Córdoba), con un total de 20 pasajeros atendidos.

En el dispositivo de atención, además del SUMMA112, han participado asistencias de Samur-Protección Civil y de Cruz Roja. EFECOM

EFE

Última hora del accidente de

Si tenías un viaje en tren entre Madrid y Andalucía, este es el plan alternativo que ha puesto en marcha Renfe con un servicio especial de autobús en Córdoba

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a una rotura de la vía, pero habrá que esclarecer si esta es "causa o consecuencia" del descarrilamiento

Óscar Puente pone fecha provisional a la reapertura de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía: será el próximo 2 de febrero

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

Estos son los resultados ganadores

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del Sorteo 4 de este lunes 19 de enero

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 19 de enero del 2026

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 19 de enero del 2026

Ralf Schumacher avisa sobre el

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald's: la historia de Alexander Nouri

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: "Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla"

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz