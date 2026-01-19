Espana agencias

Arbeloa: "Vinícius estará en el campo siempre que esté disponible"

Madrid, 19 ene (EFE).- La defensa a Vinícius que realiza Álvaro Arbeloa desde el primer día que fue nombrado como técnico del Real Madrid, vivió un capítulo más en la petición de apoyo a la afición del Santiago Bernabéu a un jugador que lo "necesita" para "dar su mejor versión" y asegurando que no se valora una suplencia como protección ante el Mónaco porque "estará en el campo siempre que esté disponible".

"Vini, lo que quiere y lo que yo espero, quiero y deseo, es el apoyo del Bernabéu a todos sus jugadores y por supuesto a él. Es un chico que lleva escribiendo su historia en el Real Madrid muchos años. Nos ha dado dos Champions y noches mágicas. Creo que necesita al Bernabéu para dar su mejor versión", manifestó.

En una nueva comparecencia con mensajes de apoyo a Vinícius Junior, Arbeloa destacó el "corazón enorme" del futbolista brasileño y lo que le afecta sentir un clima en su contra en el Bernabéu.

"Es muy emocional, su fútbol también lo es. Quiere a este escudo y a la afición de su lado. Como entrenador, me encantaría un Bernabéu que esté al lado de Vinícius y de todos los jugadores", pidió.

Arbeloa volvió a entregar galones en público a Vinícius, descartando que se le pase por la cabeza protegerle ante el Mónaco con una suplencia el martes en el Bernabéu, tras ser abucheado en Liga frente al Levante.

"¿Sacar a Vinícius? No sé si ha quedado muy claro, Vinícius estará en el campo siempre que esté disponible y que rinda como sabe hacerlo y está haciendo. Es un futbolista fantástico, excepcional, de los que quiero que tenga el balón en el pie cuantas más veces mejor. Es muy desequilibrante. Como entrenador del Real Madrid, si quiero tener opciones de ganar títulos, necesito a Vinicius en el campo, no fuera", manifestó con contundencia. EFE

