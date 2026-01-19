Andalucía decreta 3 días de luto oficial por el accidente ferrovario en Adamuz (Córdoba)

Sevilla, 19 ene (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado este lunes tres días luto oficial en la comunidad mediante un decreto que recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de forma extraordinaria ante el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

Las tres jornadas de luto serán entre las 00.01 horas del martes y las 24.00 horas del jueves, según se recoge en el decreto, que se justifica en un acto de "testimonio del dolor del pueblo andaluz por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz", y para que sea expresión "de apoyo y solidaridad con sus familias".

Durante estos tres días las banderas oficiales ondearán a media asta en todos los centros y edificios públicos dependientes de la Junta de Andalucía, según se recoge en el BOJA extraordinario publicado este lunes, en donde se invita a las instituciones y entidades públicas y privadas "que así lo consideren" que puedan secundar esta medida.

Esta iniciativa se une a la que aprobará también el Gobierno de España por el que se decretan tres días de luto oficial, según ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a Adamuz. EFE