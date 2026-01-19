Espana agencias

Almeyda: “El punto para nosotros es oro”

Elche (Alicante), 19 ene (EFE).- El entrenador del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, afirmó este lunes tras el empate ante el Elche (2-2) que el punto obtenido es “oro” para el conjunto hispalense, teniendo en cuenta las circunstancias con las que afrontaba el encuentro.

El preparador argentino aseguró que el balance del partido es “positivo”, ya que recordó que, en la dinámica negativa en la que se encontraba el Sevilla, lo importante es “seguir creciendo y sumando partido a partido”.

“Le doy mucha importancia al punto porque veníamos de muchos partidos sin sumar, sin marcar y con un 2-0 en contra”, recordó el técnico, que elogió “el valor, la entrega, el compromiso y la lucha” de cada uno de sus jugadores.

Almeyda definió el partido como “parejo” y admitió que se convirtió en un duelo “de ida y vuelta” porque el Sevilla lo planteó de esa forma.

El argentino se mostró muy satisfecho con el rendimiento de los jóvenes Sierra y Oso, vitales en la reacción del Sevilla, si bien indicó que no le gusta que asuman más responsabilidad de la que les corresponde por su edad “para que no se quemen”.

El técnico afirmó que “la tranquilidad” para jugar bajo presión será vital para sobrevivir en una liga tan igualada y dio valor a no perder.

“El Sevilla no descendió el pasado año por un punto. Somos de los equipos que menos empatan, por lo que al punto se le respeta”, sentenció.EFE

