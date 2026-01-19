Alemania inicia nuevo programa de subvenciones para coches eléctricos de hasta 6.000 euros

Berlín, 19 ene (EFECOM).- El Gobierno alemán anunció este lunes un nuevo programa de ayudas, que se podrán solicitar previsiblemente a partir del próximo mayo, para particulares con un determinado umbral de ingresos que hayan matriculado o matriculen por primera vez un automóvil eléctrico, con subvenciones de entre 1.500 y 6.000 euros.

El ministro alemán de Medio Ambiente, Carsten Schneider, presentó en una rueda de prensa el nuevo programa, adoptado por la coalición de gobierno en octubre pasado.

"Con este programa de ayudas queremos hacer algo por el medio ambiente, por nuestra industria automovilística europea y por los hogares que hasta ahora no podían permitirse un coche eléctrico sin apoyo", señaló.

Explicó que los fondos, por un total de 3.000 millones de euros, alcanzan para unos 800.000 vehículos subvencionados en el periodo comprendido entre 2026 y 2029.

"Es un fuerte impulso para la movilidad eléctrica en Alemania y también para nuestra industria automovilística nacional, que ofrece potentes coches eléctricos", enfatizó.

El año pasado, alrededor del 80 % de los coches eléctricos e híbridos enchufables matriculados por primera vez en Alemania procedían de producción europea, aseguró el ministro.

En concreto, el nuevo programa de ayudas para coches eléctricos destinado a particulares beneficiará a quienes hayan matriculado o matriculen por primera vez su vehículo eléctrico, determinados híbridos enchufables o vehículos eléctricos con extensor de autonomía a partir del 1 de enero de 2026, y se sitúen por debajo de un determinado umbral de ingresos.

Las subvenciones de entre 1.500 y 6.000 euros se otorgarán en función del tipo de vehículo, los ingresos y el tamaño de la familia.

Serán subvencionables tanto la compra como el leasing de vehículos nuevos y para la concesión de la ayuda, que se podrá solicitar retroactivamente, es determinante la fecha de la primera matriculación a partir del 1 de enero de 2026.

La ayuda básica asciende a 3.000 euros para vehículos eléctricos de batería y a 1.500 euros para híbridos enchufables o vehículos con extensor de autonomía.

Para que estos últimos sean subvencionables, no deberán emitir más de 60 gramos de CO₂ por kilómetro o deberán contar con una autonomía eléctrica mínima de 80 kilómetros.

Para el periodo a partir del 1 de julio de 2027 se estudiará una modificación del sistema de ayudas para los híbridos enchufables matriculados a partir de esa fecha, orientada a las emisiones de CO₂ en condiciones reales de uso, con el fin de lograr la mayor contribución posible a la protección del clima y crear un incentivo para un uso lo más amplio posible de la propulsión eléctrica.

Todos los vehículos subvencionados deberán mantenerse al menos durante 36 meses.

El umbral de ingresos se sitúa en 80.000 euros de ingresos anuales del hogar sujetos a impuestos. Esta cantidad equivale aproximadamente a unos ingresos netos mensuales del hogar de 4.800 euros en el caso de personas solteras y de 5.400 euros en el caso de matrimonios.

El umbral de ingresos aumenta en 5.000 euros por cada hijo, hasta un máximo de 90.000 euros de ingresos anuales del hogar sujetos a impuestos.

Para los hogares con unos ingresos anuales de hasta 60.000 euros se concede un suplemento de 1.000 euros sobre la ayuda básica.

Para los hogares con hasta 45.000 euros, un suplemento adicional de otros 1.000 euros.

Además, la cuantía de la ayuda aumenta en 500 euros por hijo, hasta un máximo total de 1.000 euros.

El escalonamiento social se aplica tanto a la compra como al leasing. EFECOM