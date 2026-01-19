Espana agencias

Alcaraz alarga la racha de victorias en sus estrenos

Guardar

Murcia, 19 ene (EFE).- Carlos Alcaraz mantiene vigente el pleno de victorias en sus estrenos en los torneos del Grand Slam, veinte de veinte, y el buen arranque de cada temporada que inicia con triunfo tal y como ha sucedido en las siete que lleva como profesional.

El joven tenista murciano, que a sus 22 años es el número 1 del mundo, ya está en la segunda ronda del Abierto de Australia, primer 'major' del curso y el único de los cuatro torneos del máximo nivel que aún no ha ganado.

El de El Palmar selló el pase con un triunfo ante el australiano Adam Walton por 6-3, 7-6 (2) y 6-2 y su siguiente rival será, este miércoles en horario aún por determinar, el alemán Yannick Hanfmann, veterano jugador de 34 años y que ocupa el puesto 102 en el ranking internacional.

El germano, que llegó a ser el 45 en julio de 2023, venció en su debut al estadounidense Zachary Svajda por 7-5, 4-6, 6-4 y 7-6 (3) y se medirá a Alcaraz por segunda vez en el circuito. La primera se dio en la segunda ronda del ATP 500 de Pekín en 2023 con victoria del murciano por 6-4 y 6-3. Hay otro precedente en categoría inferior, en concreto en el Challenger de Sevilla en 2019 y también se impuso el palmareño, que entonces apenas tenía 16 años. El resultado en ese choque de segunda ronda fue 7-6 (3) y 7-6 (4).

A este nuevo choque llegará el pupilo de Samuel López con el objetivo de mantener las buenas sensaciones que experimentó frente a Walton y avanzar en su rodaje competitivo, algo que aún le falta teniendo después de un período sin competir y sin torneo previo al primer Grand Slam del curso. No jugaba un partido oficial Alcraz desde hacía dos meses, desde el pasado 16 de noviembre, día en el que perdió la final de las Finales ATP frente al italiano Jannik Sinner por 6-7 (4) y 5-7.

El español afronta su vigésima participación en un cuadro final de Grand Slam, la quinta en Melbourne, y en las 20 logró el pase a la segunda ronda. El líder de la ATP, que ya acumula seis títulos de los grandes -Abierto de Estados Unidos 2022 y 2025, Wimbledon 2023 y 2024 y Roland Garros 2024 y 2025-, tiene su peor resultado en un major en el Abierto de Estados Unidos 2024 y antes, en 2021, en Australia y en Wimbledon, cuando cayó en la segunda ronda en los tres casos.

En sus temporadas como profesional -debutó en 2020, campaña que enseguida se detuvo por la pandemia del coronavirus- siempre arrancó ganando en su primer partido en el circuito y en ese sentido acredita un siete de siete de estrenos victoriosos. EFE

Ij/bc/apa

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Gobierno apunta al tráfico de drogas como móvil del crimen a tiros de Pechina (Almería)

Infobae

El TS confirma prisión permanente revisable por matar a su pareja y su hija en Cantabria

Infobae

Mandatarios de todo el mundo muestran su pésame por el accidente ferroviario de Adamuz

Infobae

Diputados, trabajadores y visitantes del Congreso guardan un minuto de silencio en homenaje a las víctimas

Diputados, trabajadores y visitantes del

El TSJM tumba el recurso del Ayuntamiento de Madrid y ratifica la absolución de Luis Medina en el caso mascarillas

El TSJM tumba el recurso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Al menos 39 fallecidos en

Al menos 39 fallecidos en el descarrilamiento de trenes en Adamuz, en directo: en las próximas horas la “maquinaria pesada” empezará los trabajos para excarcelar los cuerpos atrapados

Vídeo | Las imágenes aéreas del accidente ferroviario de Adamuz: una recta con un cambio de vía, dos trenes y cientos de rescatistas

El Gobierno admitió en junio de 2025 dos incidencias en los sistemas eléctricos y de señalización en el tramo del descarrilamiento de los trenes en Adamuz

Los primeros agentes de la Guardia Civil que acudieron al accidente de Adamuz se encuentran “muy afectados”: “La situación era dantesca”

Así trabaja la CIAF, el organismo que esclarecerá el accidente de Adamuz: no puede recibir instrucciones del Gobierno ni de Iryo y este es el plazo para el informe final

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 19 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 19 enero

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 19 de enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival