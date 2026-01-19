Espana agencias

A disposición judicial por agredir, destrozar el domicilio y amenazar de muerte a su mujer en Palencia

Guardar

Un varón de 41 años ha pasado a disposición judicial en Palencia después de ser detenido por un presunto delito de violencia de genero en un domicilio del centro de la ciudad la pasada madrugada.

Según informa el Ayuntamiento, agentes de la Policía Local acudieron a la llamada de la víctima sobre las 01.00 horas en la que indicaba que su marido le había agredido, había causado destrozos en el domicilio y le había amenazado de muerte.

Instantes después, una patrulla atendió a la mujer, de 37 años, a la que tranquilizó y trasladó a un centro de salud para atenderla y realizarla un parte de lesiones.

Paralelamente, otra unidad acudió al domicilio de la pareja, en el que se encontraba el presunto agresor. El varón facilitó la entrada a la vivienda a los agentes, quienes contemplaron que el relato de la mujer sobre los desperfectos ocasionados era ciertos y procedieron a su detención por un presunto delito de violencia de género.

Asimismo, el detenido fue informado de los derechos que le asisten y trasladado a un centro de salud para que fuese evaluado por sanitarios. Tras su observación, agentes de Policía Local presentaron al detenido en la Comisaría de Policía Nacional, donde ha quedado a disposición judicial.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Govern ve "una mayoría grande" en la UE a favor de reconocer las lenguas cooficiales

Infobae

Las fotografías poéticas del chileno Sergio Larraín llegan a Foto Colectania de Barcelona

Infobae

El buque Furor se integra en misión de la UE de vigilancia marítima en el Golfo de Guinea

Infobae

Cerdán pide aplazar su declaración ante la jueza, acusado de mentir en la Comisión Koldo

Infobae

Exjefe de Bomberos sobre Mazón a su llegada al Cecopi el 29-O: Organizó una reunión y trasladó información a medios

Exjefe de Bomberos sobre Mazón
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un agente de la Policía

Un agente de la Policía Nacional de Extranjería y Fronteras de Madrid entre los fallecidos del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz

Transparencia pide al Gobierno que facilite los criterios de reparto de publicidad institucional

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: en las próximas horas la “maquinaria pesada” empezará los trabajos para excarcelar los cuerpos atrapados

Vídeo | Las imágenes aéreas del accidente ferroviario de Adamuz: una recta con un cambio de vía, dos trenes y cientos de rescatistas

El Gobierno admitió en junio de 2025 dos incidencias en los sistemas eléctricos y de señalización en el tramo del descarrilamiento de los trenes en Adamuz

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once hoy, 19 de enero del 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del Sorteo 1 del lunes 19 de enero del 2026

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Comprobar Super Once: resultados ganadores del Sorteo 2 de este 19 enero del 2026

Super Once: resultados ganadores del Sorteo 1 HOY, 19 de enero del 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival