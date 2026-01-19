26-25. Austria logra una victoria sin premio que sitúa a los Hispanos en la segunda fase

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- La selección de Austria, que dirige el español Iker Romero, se despidió del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega pese a imponerse este lunes por 26-25 a Serbia, un resultado que certificó la presencia de España en la segunda fase del torneo antes del encuentro que los Hispanos disputarán esta noche (20.30) con Alemania.

Obligado a ganar por cuatro goles de diferencia para seguir manteniendo vivas sus opciones de acceder a la siguiente ronda del torneo, el conjunto austríaco pareció arrancar la contienda con un punto más que intensidad que el equipo balcánico.

Pero ni así pudieron escaparse en el marcador los del español Iker Romero que se estrellaron con un sensacional Dejan Milosavljev, que a los ocho minutos de la primera mitad contabilizaba un espectacular 66 por ciento de paradas, tras atajar cuatro de los seis primeros lanzamientos del equipo austríaco.

Cifras que parecieron espolear al cancerbero austríaco Constantin Mostl, que en los siguientes minutos acaparó todos los focos con una sucesión de paradas que permitieron a Austria situarse con una renta de dos tantos (10-8) a falta de ocho minutos para llegar al descanso.

Una diferencia que los centroeuropeos no fueron capaces de ampliar pese a disponer hasta cuatro minutos consecutivos de superioridad numérica por la exclusiones de Stefan Dodic y Mijajlo Marsenic.

Circunstancia que no desaprovechó Serbia, liderada por un gran Dodic, que demostró el porqué de su designación de mejor jugador del partido en el choque con Alemania, para dar la vuelta al marcador (11-13) con un parcial de 1-5 en los siguientes seis minutos.

Un renta que se redujo a la mínima (12-13) a la conclusión de la primera mitad tras detener el guardameta reserva Leon Bergmann una pena máxima al casi siempre infalible Nemanja Ilic.

Anticipo de la igualdad reinante en una segunda mitad en la que austríacos y serbios, que dirige el también español Raúl González, llegaron empatados (20-20) a los últimos doce minutos de juego.

Igualdad que se rompió en el momento en el que el seleccionador austríaco, Iker Romero, decidió apostar por una ataque con siete jugadores de campo al que no encontró respuesta.

Tal y como reflejaron los tres goles de ventaja (26-23) con los que Austria se situó a poco más de dos minutos para la conclusión y que situaban a los centroeuropeos a sólo una diana de las cuatro que necesitaba para seguir soñando con acceder al siguiente turno.

Un sueño que se acabó cuando Nikola Bilyk, la gran estrella del conjunto austríaco, muy desacertado durante todo el torneo, falló un penalti a menos de un minuto para el final, que permitió a Serbia dejar el marcador final en un ajustado 26-25.

Resultado que permite a los balcánicos seguir soñando con la clasificación, aunque para ello deberán esperar una victoria de España, que, con la victoria de Austria, se aseguró su presencia en la segunda fase, sobre Alemania en el choque que cerrará la jornada.

-- Ficha técnica:

26 - Austria: Mostl; Nigg (2), Kofler (3), Hutecek (2), Bilyk (3, 1p), Frimmel (3, 1p) y Wagner (6) -equipo inicial- Bergmann (ps), Mahr (2), Bozovic (-), Petrusic (-), Moser (-), Belos (-), Herburger (3), Zivkovic (-) y Dambock (2).

25 - Serbia: Milosavljev; Djukic (3), Kojadinovic (3), Pechmalbec (3), Marsenic (1), Borzas (1) y Nemanja Ilic (6, 3p) -equipo inicial-, Cupara (ps), Vorkapic (-), Jevtic (-), Vanja Ilic (-), Damjanovic (1), Kukic (2), Mitrovic (1), Tasic (-) y Dodic (4).

Marcador cada cinco minutos: 2-0, 3-3, 4-5, 7-7, 11-10 y 12-13 (Descanso), 13-14, 17-17, 19-18, 22-20, 23-20 y 26-25 (Final).

Árbitros: Kurtagic y Wettrwik (SWE). Excluyeron por dos minutos a Herburger y Frimmel por Austria; y a Dodic, Marsenic, Kojadinovic y Borzas por Serbia.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera y última jornada del grupo A de la primera fase del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega, disputado en el Jyske Bank Boxen, de Herning (Dinamarca). EFE