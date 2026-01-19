0-0. Granada y Eibar muestran sus muchas carencias

Granada, 19 ene (EFE).- Granada y Eibar mostraron sus muchas carencias, especialmente en el plano atacante, y empataron (0-0) este lunes en el Estadio Nuevo Los Cármenes, resultado que eleva a seis las jornadas sin ganar de un cuadro rojiblanco que seguirá en puestos de descenso y que mantiene a los armeros en zona de salvación pese a ser el peor visitante de la categoría.

Los dos equipos firmaron una primera parte aburrida, de dominio alterno y escasas ocasiones en la que hubo tiempo para la polémica con un gol anulado al visitante Sergio Álvarez por fuera de juego posicional de Javer Martón y la posible expulsión del armero Álvaro Rodríguez que no completó el árbitro al perdonarle la segunda amarilla a la media hora.

Ander Mada, con un mal remate, dispuso de la mejor ocasión de los vascos, mientras que en los locales rozaron el gol José Arnaiz con un chut lejano al palo y Rubén Alcaraz con un taconazo que no encontró portería por poco.

No varió la tónica en el segundo tiempo, con un Granada incapaz, impreciso y muy nervioso ante un Eibar cada vez más conformista con el paso de los minutos y que apenas pisó el campo rival.

Pese a que Jon Bautista rozó el gol del Eibar nada más entrar al campo, quien se volcó en los últimos minutos en busca del triunfo fue el Granada, con Jon Mikel Magunagoitia evitando el tanto ante Rubén Alcaraz y con un cabezazo fuera de Sergio Ruiz en franca posición para marcar.

Ficha técnica:

0 Granada: Luca Zidane; Oscar, Manu Lama, Loic Williams, Diallo (Hormigo, m.73); Rubén Alcaraz, Alemañ (Sergio Ruiz, m.68), Álex Sola (Pablo Sáenz, m.83), José Arnaiz (Rodelas, m.68); Pascual y Petit (Bouldini, m.73).

0 Eibar: Magunagoitia; Cubero, Marco Moreno, Nolaskoain, Álvaro (Javi Martínez, m.60); Sergio Álvarez, Olaetxea; Mada (Magunazelaia, m.81), Guruzeta, Corpas; y Martón (Bautista, m.81).

Árbitro: Sergio Claudiu (C. Valenciano). Mostró cartulina amarilla a los locales Rodelas (m.75) y Rubén Alcaraz (m.88), y a los visitantes Álvaro (m.18), Olaetxea (m.22), Martón (m.54), Marco Moreno (m.67) y Corpas (m.76).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 22 de Segunda División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 9.592 espectadores, según cifra oficial. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente de tren de este domingo en Córdoba.EFE

jag/jl