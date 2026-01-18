Zverev aplaca el empuje de Diallo y supera la primera ronda

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- El vigente subcampeón y tercer jugador del mundo, el alemán Alexander Zverev, aplacó el empuje inicial del joven canadiense Gabriel Diallo, que ganó el primer set, y con una remontada firme enderezó la situación para situarse en la segunda ronda del Abierto de Australia.

El jugador de Múnich que no termina de conquistar un título del Grand Slam a pesar de sus condiciones y nivel, ganó por 6-7(1), 6-1, 6-4 y 6-2, después de dos horas y 45 minutos y jugará contra el que venza del choque entre el australiano Alexei Popyrin y el francés Alexandre Muller.

Zverev, de 28 años, se situó en segunda ronda por décimo año seguido tras dar la vuelta a la ventaja inicial del canadiense, una de las revelaciones del circuito que no logró superar el primer tramo por segunda vez en Melbourne.

El tres veces finalista de Grand Slam reaccionó con contundencia y aplacó el entusiasmo del norteamericano que notó el golpe de realidad al que le sometió Zverev con el que nunca había jugado. Estuvo sólido en el arranque del choque Diallo que después, sin el acierto en el servicio del principio, decayó. No quiso más contratiempos el alemán que desequilibró pronto cada una de las mangas posteriores para cerrar el partido y completar su cita con la segunda ronda. EFE