Espana agencias

Von der Leyen y Metsola transmiten su pésame a España por el siniestro en Córdoba

Guardar

(Actualiza la anterior con más reacciones)

Madrid, 18 ene (EFECOM).- La presidenta de la Comisión Europea y al presidente del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen y Roberta Metsola, respectivamente, han transmitido su pésame a los familiares de las víctimas del descarrilamiento de los trenes de alta velocidad en Córdoba, sentimiento que ha hecho extensivo al pueblo español.

En su cuenta de X, Von der Leyen se ha referido a las "terribles noticias" del accidente de trenes de Córdoba, y ha transmitido su pesar a las familias y seres queridos de las víctimas mortales "y al pueblo español".

"Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos. Esta noche estáis en mis pensamientos", ha escrito.

Por su parte, la presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola, se ha sumado a las condolencias también en la red social X.

"Mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos. Les deseo que encuentren fuerza y consuelo en estos momentos tan difíciles, y que los heridos se recuperen pronto. Agradezco a los equipos de rescate su gran trabajo al responder a esta tragedia. Europa está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles", ha transmitido.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha mostrado consternado y ha trasladado su "más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español". "Mis más sinceras condolencias a las familias en duelo y todo mi apoyo a las personas heridas, así como a los equipos de emergencia movilizados", ha escrito en X. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Matarazzo, tras ganar al Barcelona: “Hemos jugado con mucho corazón”.

Infobae

1-1. Bolivia empata de local con Panamá en un amistoso con miras a la repesca de marzo

Infobae

Fitch Ratings mejora la calificación de riesgo de Bolivia de CCC- a CCC

Infobae

Von der Leyen: "Siempre protegeremos nuestros intereses estratégicos"

Infobae

Fernando Clavijo: El pueblo canario está con Andalucía en estos momentos tan difíciles

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una pasajera de los trenes

Una pasajera de los trenes descarrilados en Adamuz, Córdoba: “Pensé que era el fin para mí”

Última hora del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz: “Parte de uno de los trenes ha llegado a caer por un talud de cuatro metros”

Juanma Moreno, “muy preocupado” ante el descarrilamiento de dos trenes mientras Óscar Puente dice: “El impacto ha sido terrible”

La cifra de muertos se eleva a 21 tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba

Salvador Illa permanecerá dos semanas ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona por una pérdida de fuerza en las piernas de origen desconocido

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los nuevos números ganadores este 18 de enero del 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 este domingo 18 de enero del 2026

Un experto explica cuánto cuesta mantener la Sagrada Familia abierta: “Vas a flipar”

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival