Von der Leyen: "Siempre protegeremos nuestros intereses estratégicos"

Bruselas, 18 ene (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantuvo una conversación este domingo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friederich Merz; y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y subrayó que "siempre protegeremos nuestros intereses estratégicos económicos y de seguridad".

"Juntos nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de defender la soberanía de Groenlandia y del Reino de Dinamarca", añadió la mandataria europea en un mensaje en redes sociales, asegurando también que "afrontaremos estos retos a nuestra solidaridad europea con firmeza y determinación". EFE