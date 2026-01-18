Viajeros en Atocha buscan transporte y alojamiento por la cancelación de sus trenes

Madrid, 18 ene (EFECOM).- Varias decenas de personas se encuentran esta noche en el Estación de Atocha de Madrid tratando de conseguir un medio de transporte para viajar a sus destinos tras la cancelación de varios trenes como consecuencia del descarrilamiento ocurrido en Córdoba.

Son ya diez los muertos en el accidente de tren ocurrido esta tarde en Córdoba, al descarrilar un convoy con más de 300 pasajeros y chocar con otro que circulaba por la vía contigua, a la altura de Adamuz, en un siniestro en el que al menos hay 25 heridos graves.

A las 23:00 horas de este domingo las oficinas de alquiler de coches abiertas en la estación de Atocha tienen largas colas en sus mostradores, mientras que las oficinas de atención al cliente de Renfe también tratan de dar respuesta a las demandas de los viajeros.

Otros viajeros han optado por pasar la noche en algún hotel de Madrid o en casas de amigos ante las informaciones recibidas que les dan plaza en trenes que partirán de Madrid en la tarde del lunes.

Los viajeros que han quedado en la estación sin poder hacer su viaje demandan autobuses para hacer los trayectos y se quejan de recibir poca información por parte de las autoridades responsables.

No obstante, la estación de Atocha va a permanecer abierta toda la noche para que puedan permanecer en ella quienes no han podido coger sus trenes y no tengan otra opción para pasar la noche en Madrid.

La zona de llegadas de la estación está poco concurrida, mientras que dos ambulancias del SAMUR con personal de Protección Civil y de Emergencias del 112 están en una de las entradas a la estación dispuestas para apoyar en la gestión a víctimas y familiares afectados por el accidente ferroviario. EFECOM