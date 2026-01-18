Venus Williams: "Pensaré en mi futuro cuando toque decidir"

Redacción deportes, 18 ene (EFE).- La estadounidense Venus Williams, ganadora de siete Grand Slam y que a sus 45 años disputó la presente edición del Abierto de Australia, algo sin precedentes, se mostró feliz por el ambiente, el trato del público y por su rendimiento a pesar de que se le escapó el triunfo ante la serbia Olga Danilovic.

La estadounidense, que se ha convertido en la jugadora de más edad en disputar el cuadro principal del primer Grand Slam de la temporada, rechazó hablar de su retirada y de asegurar que este 2026 había sido el último en Melbourne.

"Pensaré en mi futuro cuando toque. Ahora juego el dobles y me centro en eso", dijo Venus, que rechazó desvelar si volverá a jugar el Abierto de Australia. "Estoy centrada en el torneo. Mi objetivo es el dobles y ahí está mi mente", insistió.

Venus Williams, que nunca ganó en Australia aunque jugó dos finales que perdió ante su hermana Serena, estuvo a dos juegos de la victoria pero se hundió físicamente. En el tercer set ganaba por 4-0, pero la balcánica logró revertir la situación, hacer seis juegos seguidos y lograr la victoria.

"Fue especial, un partido increíble. El ambiente y el empuje de la gente me ayudó. Olga Danilovic tuvo algo de suerte, pero eso es parte del deporte. También jugó muy bien", reconoció Venus, que jugó en Australia por vigésima segunda vez en su carrera.

"Estoy orgullosa de mi esfuerzo", dijo Venus, que no lamentó haber dejado escapar la ventaja de 4-0 en el set definitivo. "Cada partido juego mejor y tengo que seguir trabajando. Eso me viene bien y cuantos más partidos juegue, mejor".

Venus Williams fue despedida con una gran emoción. El público agradeció el esfuerzo y el hecho de disfrutar aún, con 45 años, de una leyenda del tenis a pesar de que no gana un partido desde el pasado verano. EFE