Vedat Muriqi logra el primer 'hat-trick' del Mallorca desde Dani Güiza

Palma, 18 ene (EFE). - El delantero del RCD Mallorca, Vedat Muriqi, marcó este sábado el primer 'hat-trick' de un jugador del conjunto balear desde 2008, año en el que fue Dani Güiza quien hizo el último contra el Murcia.

Han pasado 17 años desde que el elenco insular no disfrutara de una actuación individual de este calibre, cuando el atacante jerezano lo hiciera en el año que fue pichichi vistiendo la elástica bermellona.

Muriqi consiguió sumar tres goles más a su cuenta particular en el duelo contra el Athletic Club, que supusieron que su equipo sumara un triunfo vital por 3-2 y se alejara de las posiciones de descenso.

El kosovar ya se había acercado a este logro en cuatro ocasiones con sendos dobletes, tres de ellos en 2025, y este sábado consiguió sumar su primer partido con tres goles con su club en una primera categoría nacional, puesto que en 2015 ya lo hizo con el Giresunspor turco en segunda división.

En total, el delantero de 31 años suma ya 14 goles en 19 partidos este curso, solo a dos de su tope goleador que marcó en el curso 22/23 cuando jugaba a las órdenes de Javier Aguirre en su primera campaña completa en la isla.EFE

