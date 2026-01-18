Varios heridos y atrapados tras descarrilar dos trenes en Adamuz (Córdoba)

Córdoba, 18 ene (EFE).- Varias personas han resultado heridas y otras tantas se encuentran atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, que ha movilizado a los bomberos, los sanitarios y a la Guardia Civil. EFE

