Espana agencias

Varios heridos y atrapados tras descarrilar dos trenes en Adamuz (Córdoba)

Guardar

Córdoba, 18 ene (EFE).- Varias personas han resultado heridas y otras tantas se encuentran atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado a EFE fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, que ha movilizado a los bomberos, los sanitarios y a la Guardia Civil. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Lunes, 19 de enero de 2026

Infobae

El Govern seguirá "funcionando con normalidad" con la delegación de Illa en sus consellers

Infobae

Investigan la muerte a tiros de un hombre de 45 años en un cortijo de Pechina (Almería)

Infobae

Al menos dos muertos y heridos al descarrillar dos trenes de alta velocidad en Córdoba

Infobae

1-0. Fer Niño decide un duelo de resistencias en El Plantío

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Varios heridos tras el descarrilamiento

Varios heridos tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba): se corta el tráfico entre Madrid y Andalucía

Salvador Illa permanecerá dos semanas ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona por una pérdida de fuerza en las piernas de origen desconocido

Mercadona tendrá que indemnizar con 30.000 euros a una trabajadora a la que no pagó la prima anual como represalia por su afiliación sindical

La Guardia Civil advierte: “Si no se usa la baliza V16, el agente debe multar”

El Senado invierte 65.340 euros en renovar los teléfonos móviles del personal: cambiará 140 dispositivos que tienen tres años de antigüedad

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 este domingo 18 de enero del 2026

Un experto explica cuánto cuesta mantener la Sagrada Familia abierta: “Vas a flipar”

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

La tarifa de la luz en España para este lunes 19 de enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival