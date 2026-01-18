Van der Poel deslumbra en Benidorm y Felipe Orts hace historia con el tercer puesto

Carlos de Torres

Benidorm (Alicante), 18 ene (EFE).- La fiesta del ciclocrós en la Copa del Mundo de Benidorm se desbordó con otra portentosa exhibición del neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Premier Tech), que reforzó el liderato de la competición, y con el tercer e histórico tercer puesto de Felipe Orts (Ridley), quien desató la euforia ante sus paisanos.

No hubo rival posible para Van der Poel. El siete veces campeón del mundo tiró de manual para imponer la ley del más fuerte. Es decir, atacó en la primera vuelta, se destacó y los rivales no tuvieron más opción que luchar por la segunda plaza.

La 'bestia' neerlandesa cruzó la línea de meta con un tiempo de 1h.01.04, con casi medio minuto de ventaja sobre el campeón belga y principal rival Thibau Nys, incapaz de tutear a Van der Poel. Y pegado al belga, haciendo un 'caballito' en la recta de meta el español Felipe Orts, unos segundos después.

El ciclista de Vila Joiosa, ocho veces campeón nacional, desató el entusiasmo en casa, antes sus seguidores, con una magnífica actuación que le permitió subir al podio por tercera vez en la Copa del Mundo. Tres puestos de honor que hacen historia en el ciclocrós español.

Van der Poel hizo su carrera. Felipe Orts, que conocía el circuito mejor que nadie, decidió quemar las naves a mitad de la prueba con un ataque que le permitió quedarse como único perseguidor de Van der Poel, que marchaba en su galaxia.

El ataque del alicantino lo redujo únicamente Thibay Nys, quien enlazó y sirvió de guía en perfecta comandita con el campeón nacional. El belga le hizo una señal a Orts para que se pegara a su rueda y ambos lograron no ser alcanzados por un grupo numeroso de corredores que marchaba por detrás, todos de calidad, como Tibor del Grosso, Niels Vandeputte o el campeón de Europa Toon Aerts.

Seguir la rueda no fue fácil para Orts, quien cedió unos segundos en la última vuelta, pero apretó los dientes ya con las cunetas emocionadas por su hazaña para firmar el podio. Ya no podía fallar el de Vila Joisa. Los gritos de "Felipe, Felipe" lo llevaron en volandas.

En la general de la Copa del Mundo Van der Poel aumenta su ventaja con 240 puntos, seguido de Thibau Nys con 220 y de Niels Vandeputte con 197. Felipe Orts marcha decimoquinto con 102.

En categoría femenina la neerlandesa Lucinda Brand (Baloise) firmó su triunfo matemático en la general de la Copa del Mundo con otra exhibición marca de la casa, esta vez al despegarse en solitario a falta de dos vueltas para el final.

La corredora de Dordrecht, de 36 años, no dio opción a sus rivales y logró la octava victoria sobre 10 pruebas disputadas. De inicio entró en el grupo principal de seis favoritas que abrieron carrera hasta pasado el ecuador, pero a falta de dos vueltas se despegó para entrar en meta en solitario, con un tiempo de 52.03 minutos en los 20 km de recorrido.

La segunda plaza fue para otra neerlandesa, Ceylin del Carmen Alvarado (Fenix), a 10 segundos, y la tercera para la francesa Amandine Fouquenet, a 12. La primera española fue la campeona nacional, Sofía Rodríguez (Nesta), trigésima a 3.32 minutos, lejos de su objetivo de alcanzar un 'top 20'.

El asturiano Benjamín Noval repitió la cuarta plaza de 2025 en una carrera en la que la esperanza española fue de menos a más hasta rozar el podio, ya que marcó el mismo tiempo que el tercer clasificado. La victoria se la llevó el italiano Patrik Pezzo, seguido por el belga Giel Lejeune y por otro italiano, Filippo Grigolini.

Italia también se llevó el triunfo en júnior féminas con Giorgia Pellizzotti. La primera española fue Aitana Gutiérrez, décima.

En categoría sub'23 se mostró superior el neeerlandés David Haverdings, quien relegó a los belgas Yordi Corsus y Aaaron Dockx en el podio. El español Raúl Mira ocupó la plaza 17 a 1.12 minutos del vencedor. EFE