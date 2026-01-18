Espana agencias

Unos 7.000 leoneses forman una cadena humana que pide la vuelta del tren de Feve al centro

León, 18 ene (EFECOM).- Unas 7.000 personas han recorrido la distancia que separa el apeadero de La Asunción del centro de León formando una cadena humana para pedir que el Ferrocarril de Vía Estrecha (Feve) complete el trayecto entre los pueblos por los que transita y el centro de la capital leonesa.

La cadena humana ha transitado este domingo por el lugar donde se construyeron hace quince años unas vías en un trazado de un kilómetro y medio que pretendían integrar el Ferrocarril de Vía Estrecha en la capital leonesa y que nunca fueron estrenadas.

Los últimos planes de Adif y el Ministerio de Transportes pasan por enterrar esas vías y solucionar el problema de la llegada al centro desde el apeadero de la Asunción con autobuses eléctricos, tal y como informaba el administrador ferroviario esta semana en un comunicado.

La protesta de este domingo está organizada por la Plataforma en Defensa de Feve y a la misma han acudido los alcaldes de los principales municipios afectados.

La portavoz de la plataforma, Isabel López, ha criticado en declaraciones a los periodistas la "sinrazón" de "levantar todas estas vías para asfaltarlas".

"Después de haber gastado quince millones de euros en hacerlas quieren invertir otros dos para taparlas y no lo vamos a permitir. Van a gastar un dinero en una obra que no queremos. ¿Quién entiende eso? No lo vamos a permitir", ha insistido.

Si tapan las vías, ha proseguido, "jamás va a llegar el tren a la estación".

"El trasbordo es inoperante total y desanima a la gente a usar el tren de Feve porque el autobús ya lo tenemos, lo que queremos es que llegue hasta la Estación de Matallana", ha afirmado.

Minutos antes de comenzar la protesta ha hablado en declaraciones a los periodistas el diputado el Congreso por IU Nahuel González, quien ha avanzado que presentarán una proposicion no de ley para defender esta línea ferroviaria "porque los grandes partidos hablan mucho de despoblación pero cuando pueden solucionar la vida de la gente no lo hacen", ha criticado.

La protesta ha consistido en esa cadena humana que se ha deshecho al llegar a la Estación de Matallana y que posteriormente se ha convertido en una multitudinaria manifestación por una de las arterias principales de la ciudad para acabar en la lectura de un manifiesto frente al Ayuntamiento de San Marcelo, en la plaza del mismo nombre, donde se han sumado más ciudadanos.

El manifiesto lo ha leído el escritor Pedro García Trapiello, quien ha asegurado que la España vaciada y su progreso "están unidos a este tren en peligro".

En el manifiesto se ha exigido al Ayuntamiento de la capital que paralice las obras que pretenden tapar esta línea.

"Necesitamos un apoyo claro y decidido y que abandonen el silencio", ha afirmado.

En ese momento los asistentes han pedido al alcalde de León, presente en la protesta en la plaza de San Marcelo, que subiese al escenario.

Tras hacerlo, José Antonio Diez ha comprometido que el Consistorio utilizará todos los instrumentos legales y normativos de los que disponga para tratar de frenar el soterramiento de las vías y ha abogado porque el tren de Feve llegue al centro de León por su traza ferroviaria. EFECOM

tlg/mr/jlm

(foto)

EFE

