Una niña de 9 años muere tras atragantarse en Valladolises (Murcia)

Murcia, 18 ene (EFE).- Una niña de 9 años ha fallecido por asfixia tras sufrir un atragantamiento en la pedanía de Valladolises, en Murcia, ha informado este domingo el Centro Coordinador de Emergencias 112.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado, hacia las 20:40 horas, cuando el 112 recibió una llamada de auxilio "alertando de una situación de extrema gravedad", ya que "una niña de 9 años de edad presentaba un cuadro de asfixia por atragantamiento y no podía respirar", ha señalado el servicio de emergencias.

Los familiares de la menor "ante la desesperación de la situación" se dirigían por sus propios medios al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, pero "durante el trayecto se vieron obligados a detener el vehículo en la autovía A30, en las inmediaciones del acceso al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, al ver que la menor perdía el conocimiento", ha explicado la fuente.

Una patrulla de la Guardia Civil y una ambulancia del 061 se desplazaron de inmediato al lugar y al llegar los sanitarios "iniciaron rápidamente maniobras de reanimación cardiopulmonar" (RCP) para tratar de salvar la vida de la pequeña pero, "lamentablemente, y a pesar de los intensos esfuerzos de los servicios de emergencia, la menor falleció en el lugar", ha precisado el 112. EFE