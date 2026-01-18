Espana agencias

Una niña de 9 años muere tras atragantarse en Valladolises (Murcia)

Guardar

Murcia, 18 ene (EFE).- Una niña de 9 años ha fallecido por asfixia tras sufrir un atragantamiento en la pedanía de Valladolises, en Murcia, ha informado este domingo el Centro Coordinador de Emergencias 112.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado, hacia las 20:40 horas, cuando el 112 recibió una llamada de auxilio "alertando de una situación de extrema gravedad", ya que "una niña de 9 años de edad presentaba un cuadro de asfixia por atragantamiento y no podía respirar", ha señalado el servicio de emergencias.

Los familiares de la menor "ante la desesperación de la situación" se dirigían por sus propios medios al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, pero "durante el trayecto se vieron obligados a detener el vehículo en la autovía A30, en las inmediaciones del acceso al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, al ver que la menor perdía el conocimiento", ha explicado la fuente.

Una patrulla de la Guardia Civil y una ambulancia del 061 se desplazaron de inmediato al lugar y al llegar los sanitarios "iniciaron rápidamente maniobras de reanimación cardiopulmonar" (RCP) para tratar de salvar la vida de la pequeña pero, "lamentablemente, y a pesar de los intensos esfuerzos de los servicios de emergencia, la menor falleció en el lugar", ha precisado el 112. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del domingo 18 de enero de 2026 (13:30 horas)

Infobae

Feijóo llama a Sánchez a retirar la propuesta de financiación y ponerse a negociar otra

Infobae

Se reduce el número de carreteras afectadas por el temporal a 28, pero 9 están cortadas

Infobae

Maíllo dice que el momento exige un "frente amplio" de izquierdas que marque el debate

Infobae

Lula sobre acuerdo entre Mercosur y UE: "La respuesta del multilateralismo al aislamiento"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo hace frente común con

Feijóo hace frente común con sus barones y firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la denegación de nacionalidad española a una solicitante colombiana descendiente de sefardíes

El Supremo multa a una madre por ignorar una orden judicial e impedir que sus hijos vean a sus abuelos: seis euros diarios durante seis meses

La Guardia Civil busca a una mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea, Asturias, tras localizarse su vehículo solo en una carretera

Herido grave un hombre de 33 años tras ser agredido con un arma blanca en San Blas, Madrid

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

España no encuentra conductores de camión y ahora los busca en Turquía: la asociación andaluza firma un convenio con ese país

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Alcaraz estrena nueva era en

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”